В Японии рассказали о праздновании Дня совершеннолетия

ТОКИО, 12 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Несмотря на то, что возраст, когда гражданин считается совершеннолетним в Японии, с 1 апреля 2022 года был понижен с 20 до 18 лет, традиционный День совершеннолетия в понедельник по-прежнему отмечают те, кому исполнилось 20 лет – это молодые люди, родившиеся между 1 апреля 2005 года до 31 марта 2006 года, передает корреспондент РИА Новости.

Такое деление вызвано тем, что учебный, как и финансовый год в Японии начинается 1 апреля. Всем, кто родился в этот промежуток, за полгода до события приходят открытки из муниципалитета, где молодой человек прописан, и из школы, которую он закончил. Муниципалитеты устраивают специальные церемонии для совершеннолетних в этот день, который является государственным праздником.

Несмотря на то, что юридически возраст, когда человек считается совершеннолетним, был снижен с 1 апреля 2022 года с традиционных 20 до 18 лет, подавляющее большинство муниципалитетов решили сохранить традицию проведения церемонии именно для 20-летних. Это связано, прежде всего, с тем, что 18-летние еще учатся в последнем классе школы и именно январь – самое горячее время вступительных экзаменов в институты. Еще одна причина в том, что совершеннолетие 18-летних неполное: они могут голосовать на выборах, но продажа им алкоголя и сигарет по-прежнему карается по закону и разрешена лишь с 20 лет. Таким образом, как шутят японцы, на церемонии совершеннолетия нет ни одного свежеиспеченного совершеннолетнего. Для самих же виновников торжества это редкий случай встретиться с одноклассниками из начальной школы, многих из которых не видели около 8 лет, а иногда даже и с друзьями из детского сада.

День совершеннолетия, который раньше отмечался 11 января, а теперь каждый второй понедельник первого месяца года, требует хлопот и значительных затрат прежде всего от родителей девушек. Если молодые люди в большинстве случаев придерживаются европейских костюмов, то почти все девушки предпочитают традиционную одежду. Это особое кимоно с длинными рукавами, которое потому и называется "фурисодэ", что можно перевести как "качающийся рукав". Как и в старину, его могут носить только незамужние девушки. Примечательно, что длинный рукав используется и в традиционном подвенечном наряде невесты, но так как ее матримониальный статус переходный, то и вид кимоно – его подол лежит на полу полукругом наподобие шлейфа, и название кимоно иное – "хикифурисодэ" - в переводе "волочачащийся фурисодэ".

Стоимость такого кимоно "фурисодэ", расшитого шелком, со всеми необходимыми аксессуарами легко переваливает не за одну тысячу долларов, поэтому они чаще всего передаются в кругу одной семьи или берутся в аренду. В случае аренды компания поможет не только подобрать комплект, но и правильно надеть кимоно, что самостоятельно сделать почти невозможно.

После церемонии молодые люди и девушки фотографируются на память, а затем отправляются отмечать свой праздник в рестораны. Девушки особенно любят сниматься в аппаратах "пурикура" - фотографии можно украсить на свой вкус, а также нести коррективы в собственную внешность. Популярность аппаратов прошла уже пару десятилетий назад, но они оказываются востребованы как раз в таких случаях, когда нужно сняться на память с людьми, которых потом можешь долго не увидеть, и моментально получить фотографию на бумаге и в виде QR-кода для телефона.

Многие спешат, чтобы успеть еще и на мероприятия в школы, которые заканчивали, чтобы отметить праздник еще и с одноклассниками по старшей школе, если учились не в своем районе и не могли с ними встретиться на церемонии.

Весь день на улицах, в метро, на площадях перед муниципалитетами можно встретить девушек с классическими прическами в ярких кимоно "фурисодэ", похожих на экзотические цветы. Обычно сдержанные японцы в этот день могут позволить себе обратиться к совершенно незнакомым молодым людям, чтобы поздравить их с этим днем, и даже попросить разрешения сделать фото.