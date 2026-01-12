Рейтинг@Mail.ru
В Японии рассказали о праздновании Дня совершеннолетия
13:09 12.01.2026 (обновлено: 17:59 12.01.2026)
В Японии рассказали о праздновании Дня совершеннолетия
В Японии рассказали о праздновании Дня совершеннолетия - РИА Новости, 12.01.2026
В Японии рассказали о праздновании Дня совершеннолетия
Несмотря на то, что возраст, когда гражданин считается совершеннолетним в Японии, с 1 апреля 2022 года был понижен с 20 до 18 лет, традиционный День... РИА Новости, 12.01.2026
в мире
япония
2026
Новости
в мире, япония
В мире, Япония
В Японии рассказали о праздновании Дня совершеннолетия

В Японии День совершеннолетия отмечают 20-летние, несмотря на снижение возраста

Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Ксения Нака
Девушки в День совершеннолетия в Японии. Архивное фото
ТОКИО, 12 янв – РИА Новости, Ксения Нака. Несмотря на то, что возраст, когда гражданин считается совершеннолетним в Японии, с 1 апреля 2022 года был понижен с 20 до 18 лет, традиционный День совершеннолетия в понедельник по-прежнему отмечают те, кому исполнилось 20 лет – это молодые люди, родившиеся между 1 апреля 2005 года до 31 марта 2006 года, передает корреспондент РИА Новости.
Такое деление вызвано тем, что учебный, как и финансовый год в Японии начинается 1 апреля. Всем, кто родился в этот промежуток, за полгода до события приходят открытки из муниципалитета, где молодой человек прописан, и из школы, которую он закончил. Муниципалитеты устраивают специальные церемонии для совершеннолетних в этот день, который является государственным праздником.
Несмотря на то, что юридически возраст, когда человек считается совершеннолетним, был снижен с 1 апреля 2022 года с традиционных 20 до 18 лет, подавляющее большинство муниципалитетов решили сохранить традицию проведения церемонии именно для 20-летних. Это связано, прежде всего, с тем, что 18-летние еще учатся в последнем классе школы и именно январь – самое горячее время вступительных экзаменов в институты. Еще одна причина в том, что совершеннолетие 18-летних неполное: они могут голосовать на выборах, но продажа им алкоголя и сигарет по-прежнему карается по закону и разрешена лишь с 20 лет. Таким образом, как шутят японцы, на церемонии совершеннолетия нет ни одного свежеиспеченного совершеннолетнего. Для самих же виновников торжества это редкий случай встретиться с одноклассниками из начальной школы, многих из которых не видели около 8 лет, а иногда даже и с друзьями из детского сада.
День совершеннолетия, который раньше отмечался 11 января, а теперь каждый второй понедельник первого месяца года, требует хлопот и значительных затрат прежде всего от родителей девушек. Если молодые люди в большинстве случаев придерживаются европейских костюмов, то почти все девушки предпочитают традиционную одежду. Это особое кимоно с длинными рукавами, которое потому и называется "фурисодэ", что можно перевести как "качающийся рукав". Как и в старину, его могут носить только незамужние девушки. Примечательно, что длинный рукав используется и в традиционном подвенечном наряде невесты, но так как ее матримониальный статус переходный, то и вид кимоно – его подол лежит на полу полукругом наподобие шлейфа, и название кимоно иное – "хикифурисодэ" - в переводе "волочачащийся фурисодэ".
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
© РИА Новости / Ксения Нака
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
© РИА Новости / Ксения Нака
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
© РИА Новости / Ксения Нака
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
© РИА Новости / Ксения Нака
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Девушки в День совершеннолетия в Японии
© РИА Новости / Ксения Нака
Девушки в День совершеннолетия в Японии
Стоимость такого кимоно "фурисодэ", расшитого шелком, со всеми необходимыми аксессуарами легко переваливает не за одну тысячу долларов, поэтому они чаще всего передаются в кругу одной семьи или берутся в аренду. В случае аренды компания поможет не только подобрать комплект, но и правильно надеть кимоно, что самостоятельно сделать почти невозможно.
После церемонии молодые люди и девушки фотографируются на память, а затем отправляются отмечать свой праздник в рестораны. Девушки особенно любят сниматься в аппаратах "пурикура" - фотографии можно украсить на свой вкус, а также нести коррективы в собственную внешность. Популярность аппаратов прошла уже пару десятилетий назад, но они оказываются востребованы как раз в таких случаях, когда нужно сняться на память с людьми, которых потом можешь долго не увидеть, и моментально получить фотографию на бумаге и в виде QR-кода для телефона.
Многие спешат, чтобы успеть еще и на мероприятия в школы, которые заканчивали, чтобы отметить праздник еще и с одноклассниками по старшей школе, если учились не в своем районе и не могли с ними встретиться на церемонии.
Весь день на улицах, в метро, на площадях перед муниципалитетами можно встретить девушек с классическими прическами в ярких кимоно "фурисодэ", похожих на экзотические цветы. Обычно сдержанные японцы в этот день могут позволить себе обратиться к совершенно незнакомым молодым людям, чтобы поздравить их с этим днем, и даже попросить разрешения сделать фото.
В этом году в церемониях Дня совершеннолетия по всей Японии могли принять участие более 1,06 миллиона молодых японцев – статистически столько человек родилось в Японии с апреля 2005 по март 2006 годов.
В мире, Япония
 
 
