В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Столичные хирурги провели уникальную операцию по лечению редкой патологии внутреннего уха, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора - редкой патологии внутреннего уха, при которой человек слышит работу собственного организма: например, биение сердца, движения глаз и суставов. Хирурги НИКИО имени Свержевского восстановили герметичность внутреннего уха мужчины, избавив от мучительных симптомов, которые преследовали его десять лет. Это новая малоинвазивная технология, которая позволяет избежать традиционных обширных более травматичных операций", - сказала Ракова

Она отметила, что для московских врачей создаются все условия для разработки и внедрения принципиально новых хирургических подходов, которые помогают даже самым сложным пациентам.

"Разработанная в Институте Свержевского малоинвазивная методика - это пример такой инновации… Пациент слышал, как двигаются его глазные яблоки и бьется сердце, испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы - и с каждым годом симптомы только усиливались", - подчеркнула Ракова.

Заммэра уточнила, что раньше, чтобы помочь таким пациентам, было необходимо проводить трепанацию черепа, что сопряжено с высоким риском осложнений. А сейчас, благодаря высокотехнологичному методу, разработанному столичными медиками, вмешательство провели в максимально безопасном и малотравматичном режиме с помощью микрохирургических инструментов. Пациент сразу после операции рассказал, что звуки "пропали", еще через три дня отметил улучшение равновесия.

В состав внутреннего уха входят три полукружных канала, заполненных жидкостью и окруженных плотной костной тканью, которая служит надежным защитным барьером и герметизирует всю систему. Однако если в костных стенках внутреннего уха есть "отверстие", звуки и движения воспринимаются слишком остро, а чувство баланса становится ненадежным.