Рейтинг@Mail.ru
В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:27 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/hirurgi-2067312825.html
В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии
В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии - РИА Новости, 12.01.2026
В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии
Столичные хирурги провели уникальную операцию по лечению редкой патологии внутреннего уха, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:27:00+03:00
2026-01-12T09:27:00+03:00
хорошие новости
общество
москва
анастасия ракова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_0:220:2861:1829_1920x0_80_0_0_b4392e9caac23f5de784de013dc2021d.jpg
https://ria.ru/20250714/aritmiya-2028960819.html
https://ria.ru/20251021/moskva-2049522611.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/19084/60/190846059_92:0:2759:2000_1920x0_80_0_0_965bed66c13fd5735051e9d82bbd07af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, анастасия ракова
Хорошие новости, Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве хирурги провели операцию по лечению редкой патологии

В Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОперация
Операция - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Операция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Столичные хирурги провели уникальную операцию по лечению редкой патологии внутреннего уха, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Москве провели уникальную операцию по лечению синдрома Минора - редкой патологии внутреннего уха, при которой человек слышит работу собственного организма: например, биение сердца, движения глаз и суставов. Хирурги НИКИО имени Свержевского восстановили герметичность внутреннего уха мужчины, избавив от мучительных симптомов, которые преследовали его десять лет. Это новая малоинвазивная технология, которая позволяет избежать традиционных обширных более травматичных операций", - сказала Ракова.
Операционная, где пациентам с опасными формами аритмии и тахикардии устанавливают подкожные кардиовертеры-дефибрилляторы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Москвичам с аритмией бесплатно устанавливают кардиовертеры-дефибрилляторы
14 июля 2025, 10:33
Она отметила, что для московских врачей создаются все условия для разработки и внедрения принципиально новых хирургических подходов, которые помогают даже самым сложным пациентам.
"Разработанная в Институте Свержевского малоинвазивная методика - это пример такой инновации… Пациент слышал, как двигаются его глазные яблоки и бьется сердце, испытывал головокружения из-за звуков, чувствовал дисбаланс при малейших движениях головы - и с каждым годом симптомы только усиливались", - подчеркнула Ракова.
Заммэра уточнила, что раньше, чтобы помочь таким пациентам, было необходимо проводить трепанацию черепа, что сопряжено с высоким риском осложнений. А сейчас, благодаря высокотехнологичному методу, разработанному столичными медиками, вмешательство провели в максимально безопасном и малотравматичном режиме с помощью микрохирургических инструментов. Пациент сразу после операции рассказал, что звуки "пропали", еще через три дня отметил улучшение равновесия.
В состав внутреннего уха входят три полукружных канала, заполненных жидкостью и окруженных плотной костной тканью, которая служит надежным защитным барьером и герметизирует всю систему. Однако если в костных стенках внутреннего уха есть "отверстие", звуки и движения воспринимаются слишком остро, а чувство баланса становится ненадежным.
"Московские хирурги с помощью микрохирургических инструментов через сосцевидный отросток достигли проблемной зоны, не задев при этом структур головного мозга. С помощью специального материала "запломбировали" лишнее отверстие, и восстановили герметичность внутреннего уха так, чтобы аномальное движение жидкости прекратилось и исчезли сопряженные с этим неприятные симптомы. Операция прошла успешно", - заключила Ракова.
Врачи НИИ скорой помощи имени Склифосовского во время уникальной операции по удалению ребра через миниатюрные проколы - РИА Новости, 1920, 21.10.2025
В Москве впервые в России провели уникальную операцию по удалению ребра
21 октября 2025, 09:26
 
Хорошие новостиОбществоМоскваАнастасия Ракова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала