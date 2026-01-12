https://ria.ru/20260112/grenlandiya-2067477896.html
Конгрессмен: соперникам США нельзя контролировать Гренландию
Конгрессмен: соперникам США нельзя контролировать Гренландию
Инициатор законопроекта "об аннексии Гренладнии" конгрессмен Рэнди Файн заявил, что США не могут позволить враждебным странам контролировать один из... РИА Новости, 12.01.2026
Файн: США не могут позволить враждебным странам контролировать регион Гренландии