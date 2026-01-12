Рейтинг@Mail.ru
23:14 12.01.2026 (обновлено: 23:52 12.01.2026)
Конгрессмен: соперникам США нельзя контролировать Гренландию

Файн: США не могут позволить враждебным странам контролировать регион Гренландии

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНуук, Гренландия
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Нуук, Гренландия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Инициатор законопроекта "об аннексии Гренладнии" конгрессмен Рэнди Файн заявил, что США не могут позволить враждебным странам контролировать один из стратегически важнейших регионов мира.
"Тот, кто контролирует Гренландию, контролирует арктические морские пути и архитектуру безопасности, защищающую США. Америка не может оставить это будущее в руках режимов, которые презирают наши ценности и хотят поставить под сомнение нашу безопасность", - говорится в заявлении Файна.
По его словам, "соперники США слишком долго подрывали геополитическое превосходство" Штатов, пока власти страны бездействовали.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Законопроект об аннексии Гренландии США увязали с "угрозой" от России и КНР
Вчера, 23:03
 
