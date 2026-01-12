Рейтинг@Mail.ru
22:55 12.01.2026 (обновлено: 23:01 12.01.2026)
Законопроект об аннексии Гренландии поможет Трампу присоединить остров
Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять... РИА Новости, 12.01.2026
ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном.
"Законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента предпринимать любые шаги, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В конгресс внесли проект "Об аннексии Гренландии"
Вчера, 22:57
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Гренландия нам в помощь: Россия заставила считаться со своими интересами
11 января, 08:00
 
