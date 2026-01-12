Законопроект об аннексии Гренландии поможет Трампу присоединить остров

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном.
"Законопроект об аннексии Гренландии и предоставлении Гренландии статуса штата уполномочивает президента предпринимать любые шаги, необходимые для аннексии или приобретения Гренландии в качестве территории Соединенных Штатов", - говорится в заявлении.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.