Законопроект об аннексии Гренландии поможет Трампу присоединить остров

ВАШИНГТОН, 12 янв - РИА Новости. Внесенный в американский конгресс законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии разрешает президенту США Дональду Трампу предпринять необходимые шаги для присоединения острова, говорится в заявлении, распространенном конгрессменом-республиканцем Рэнди Файном.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.