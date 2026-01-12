Посол Дании ответил на слова посланника Трампа об оккупации Гренландии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, ООН и весь мир неоднократно признавали Гренландию частью Датского королевства, заявил посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен в ответ на сообщение спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри об "оккупации" острова Данией в обход протокола ООН.
Ранее спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри написал в соцсети X, что Дания "вновь оккупировала" Гренландию после Второй Мировой войны, игнорируя протокол ООН.
"Факты тоже имеют значение: Гренландия была частью датского королевства на протяжении веков. Это неоднократно признавали администрации США, ООН и весь мир", - написал Сёренсен в соцсети X.
Посол подчеркнул, что только жители Гренландии должны принимать решение о будущем острова. По его словам, подавляющее большинство гренландцев проголосовали за автономию в составе Датского королевства и не хотят становиться частью США.
Сёренсен отметил, что Дания всегда "стояла плечом к плечу с США".
"После теракта 11 сентября Дания откликнулась на призыв США. Мы потеряли в Афганистане больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО", - указал посол.
Он добавил, что на протяжении 80 лет Дания, Гренландия и США успешно сотрудничали в Арктике в сфере безопасности, и призвал к дальнейшему партнерству и союзничеству в этой области.
В декабре 2025 года американский лидер Дональд Трамп объявил о назначении губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Позднее губернатор подтвердил намерение Соединенных Штатов сделать остров своей частью. Глава датского МИД Ларс Лёкке Расмуссен тогда же указал, что крайне возмущен заявлениями нового спецпосланника США, в связи с чем вызовет посла Штатов в Копенгагене и потребует объяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле. В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Остров до 1953 года была колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
