Посол Дании ответил на слова посланника Трампа об оккупации Гренландии

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. США, ООН и весь мир неоднократно признавали Гренландию частью Датского королевства, заявил посол Дании в США Йеспер Мёллер Сёренсен в ответ на сообщение спецпосланника США по Гренландии Джеффа Лэндри об "оккупации" острова Данией в обход протокола ООН.

Ранее спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри написал в соцсети X, что Дания "вновь оккупировала" Гренландию после Второй Мировой войны, игнорируя протокол ООН

"Факты тоже имеют значение: Гренландия была частью датского королевства на протяжении веков. Это неоднократно признавали администрации США, ООН и весь мир", - написал Сёренсен в соцсети X.

Посол подчеркнул, что только жители Гренландии должны принимать решение о будущем острова. По его словам, подавляющее большинство гренландцев проголосовали за автономию в составе Датского королевства и не хотят становиться частью США.

Сёренсен отметил, что Дания всегда "стояла плечом к плечу с США".

"После теракта 11 сентября Дания откликнулась на призыв США. Мы потеряли в Афганистане больше солдат на душу населения, чем любая другая страна НАТО ", - указал посол.

Он добавил, что на протяжении 80 лет Дания, Гренландия и США успешно сотрудничали в Арктике в сфере безопасности, и призвал к дальнейшему партнерству и союзничеству в этой области.

Супруга замглавы администрации Белого дома Стивена Миллера Кэти 4 января разместила в соцсети X изображение с картой Гренландии, окрашенной в цвета американского флага, с подписью "Скоро" на фоне операции США в Венесуэле . В ответ датский посол в Вашингтоне Йеспер Мёллер Сёренсен напомнил, что Дания и Соединенные Штаты - близкие союзники. Нильсен, комментируя изображение, в тот же день подчеркнул, что оно говорит о неуважении, при этом уточнив, что никаких причин для паники нет.

Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.