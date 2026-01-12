Рейтинг@Mail.ru
16:25 12.01.2026
Голикова призвала развивать медицину здорового долголетия
Голикова призвала развивать медицину здорового долголетия
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула необходимость развития медицины здорового долголетия в России. РИА Новости, 12.01.2026
Голикова призвала развивать медицину здорового долголетия

Голикова отметила необходимость развития медицины здорового долголетия

Татьяна Голикова
© РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова подчеркнула необходимость развития медицины здорового долголетия в России.
"Ряд стран уже приняли у себя на государственном уровне стандарт медицины здорового долголетия. Мы сейчас берем лучшие практики и будем это использовать в России", - сказала она на совещании с вице-премьерами.
Ранее вице-премьер РФ дала старт региональному движению "За медицину здорового долголетия", целью которого является содействие в формировании и продвижении среди россиян такой медицины. Уточняется, что куратором и руководителем движения стала Голикова, координатором - аппарат правительства РФ, оператором - фонд "Росконгресс".
