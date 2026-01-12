В Воронеже пострадавшая при атаке БПЛА гимназия продлила дистант

ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на 11 января, продлила дистанционное обучение до пятницы, сообщила РИА Новости директор гимназии Марина Шахова.

Директор добавила, что в пятницу вновь будет поднят вопрос о дальнейшем формате обучения. Кроме того, сейчас специалисты ещё продолжают оценивать причинённый ущерб учебному заведению.