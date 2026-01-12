Рейтинг@Mail.ru
В Воронеже пострадавшая при атаке БПЛА гимназия продлила дистант
22:36 12.01.2026
В Воронеже пострадавшая при атаке БПЛА гимназия продлила дистант
Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на 11 января, продлила дистанционное обучение до пятницы, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 12.01.2026
В Воронеже пострадавшая при атаке БПЛА гимназия продлила дистант

РИА Новости: православная гимназия в Воронеже продлила дистант после атаки БПЛА

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДистанционное обучение
Дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Дистанционное обучение. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 янв - РИА Новости. Воронежская православная гимназия, поврежденная при атаке украинских БПЛА в ночь на 11 января, продлила дистанционное обучение до пятницы, сообщила РИА Новости директор гимназии Марина Шахова.
"Да, продлили до конца недели", — сообщила Шахова.
Директор добавила, что в пятницу вновь будет поднят вопрос о дальнейшем формате обучения. Кроме того, сейчас специалисты ещё продолжают оценивать причинённый ущерб учебному заведению.
Губернатор Александр Гусев сообщил ранее, что 17 беспилотников были сбиты над Воронежем вечером 10 января. При падении обломков ранения получили четыре человека, одна из пострадавших скончалась утром 11 января. Больше десяти многоквартирных домов и ещё столько же частных домов, а также несколько административных зданий и православная гимназия получили повреждения.
Дина Дубинина - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Власти Воронежа рассказали о погибшей при ночной атаке ВСУ
