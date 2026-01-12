https://ria.ru/20260112/gelendzhik-2067310988.html
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения - РИА Новости, 12.01.2026
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Геленджика, сообщила Росавиация. РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T09:15:00+03:00
2026-01-12T09:15:00+03:00
2026-01-12T09:15:00+03:00
геленджик
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029986100_731:378:3083:1701_1920x0_80_0_0_2e455cb404360b419e02b40193b83c81.jpg
https://ria.ru/20260112/aeroport-2067310341.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029986100_512:0:3243:2048_1920x0_80_0_0_cb6252fa99cdf0415f00227ea5b18afb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
геленджик, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новый год
Геленджик, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новый год
В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения
В аэропорту Геленджика сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов