Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Сергей Галков скончался в возрасте 60 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T12:16:00+03:00
2026-01-12T12:16:00+03:00
2026-01-12T12:16:00+03:00
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков
Двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков умер в возрасте 60 лет
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Сергей Галков скончался в возрасте 60 лет, сообщается
в Telegram-канале Федерации каноэ России.
Причины смерти не уточняются. Церемония прощания состоится в Москве
13 января.
"Сергей Витальевич Галков навсегда останется в нашей памяти как яркий пример спортивного духа, сильный спортсмен и законодатель отечественной гребли. Его наследие - это не только медали и титулы, но и прочная организационная структура, десятки последователей и крепкие традиции, которые он сохранял и развивал. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал этого замечательного человека", - отмечается в заявлении.
Галков, представлявший спортивное общество "Динамо", становился бронзовым призером чемпионатов мира 1991 и 1993 годов в соревнованиях байдарок-четверок, участвовал в Олимпийских играх в Сеуле
в 1988 году. После завершения карьеры он возглавлял Федерацию гребли на байдарках и каноэ города Москвы, а также занимал различные должности в национальной федерации.