Рейтинг@Mail.ru
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/galkov-2067347146.html
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков
Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Сергей Галков скончался в возрасте 60 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T12:16:00+03:00
2026-01-12T12:16:00+03:00
спорт
москва
россия
сеул
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067346986_0:18:1024:594_1920x0_80_0_0_d6704837335ccdd8f3a9461b4209f4bd.jpg
москва
россия
сеул
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067346986_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_a4bfa70ccacb5c8362a5b7161fee2412.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, россия, сеул
Спорт, Москва, Россия, Сеул
Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков

Двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков умер в возрасте 60 лет

© Фото : Федерация каноэ РоссииСергей Галков
Сергей Галков - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Федерация каноэ России
Сергей Галков. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по гребле на байдарках и каноэ Сергей Галков скончался в возрасте 60 лет, сообщается в Telegram-канале Федерации каноэ России.
Причины смерти не уточняются. Церемония прощания состоится в Москве 13 января.
"Сергей Витальевич Галков навсегда останется в нашей памяти как яркий пример спортивного духа, сильный спортсмен и законодатель отечественной гребли. Его наследие - это не только медали и титулы, но и прочная организационная структура, десятки последователей и крепкие традиции, которые он сохранял и развивал. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал этого замечательного человека", - отмечается в заявлении.
Галков, представлявший спортивное общество "Динамо", становился бронзовым призером чемпионатов мира 1991 и 1993 годов в соревнованиях байдарок-четверок, участвовал в Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. После завершения карьеры он возглавлял Федерацию гребли на байдарках и каноэ города Москвы, а также занимал различные должности в национальной федерации.
 
СпортМоскваРоссияСеул
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Автомобилист
    Барыс
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Лада
    СКА
    3
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    Торпедо НН
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Адмирал
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Барнсли
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Севилья
    Сельта
    0
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    ПСЖ
    ФК Париж
    0
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала