Умер двукратный призер ЧМ по гребле Сергей Галков

"Сергей Витальевич Галков навсегда останется в нашей памяти как яркий пример спортивного духа, сильный спортсмен и законодатель отечественной гребли. Его наследие - это не только медали и титулы, но и прочная организационная структура, десятки последователей и крепкие традиции, которые он сохранял и развивал. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям, коллегам и всем, кто знал этого замечательного человека", - отмечается в заявлении.