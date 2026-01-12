Рейтинг@Mail.ru
Филиппо раскритиковал ответ МИД Франции на пост Медведева
20:12 12.01.2026
Филиппо раскритиковал ответ МИД Франции на пост Медведева
Филиппо раскритиковал ответ МИД Франции на пост Медведева
в мире
россия
украина
европа
дмитрий медведев
флориан филиппо
мид франции‎
патриот
россия
украина
европа
в мире, россия, украина, европа, дмитрий медведев, флориан филиппо, мид франции‎, патриот, нато, мирный план сша по украине
В мире, Россия, Украина, Европа, Дмитрий Медведев, Флориан Филиппо, МИД Франции‎, Патриот, НАТО, Мирный план США по Украине
Филиппо раскритиковал ответ МИД Франции на пост Медведева

Филиппо: реакция Франции на слова Медведева об "Орешнике" была реакцией ребенка

© AP Photo / Adrienne SurprenantФлориан Филиппо
Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Adrienne Surprenant
Флориан Филиппо. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил со словами ребенка реакцию МИД Франции, который прокомментировал публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с кадрами январского удара комплексом "Орешник" по западу Украины.
Медведев в пятницу опубликовал кадры удара по западной части Украины с применением комплекса "Орешник" в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО и Европы на Украине. МИД Франции на своей странице French Response в соцсети Х, предназначенной для ответов на посты других пользователей, опубликовал сообщение Медведева, сопроводив его провокационным комментарием "Пожалуйста, бойтесь Россию".
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Во Франции пришли в ужас из-за плана Европы против России
Вчера, 18:52
"(Задача по поддержанию - ред.) связей с общественностью французского МИД возложена на какого-то 11-летнего ребенка?!" - задался вопросом Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Макрон подает пример всей Европе
Вчера, 08:00
 
