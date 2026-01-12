Филиппо раскритиковал ответ МИД Франции на пост Медведева

ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо сравнил со словами ребенка реакцию МИД Франции, который прокомментировал публикацию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева с кадрами январского удара комплексом "Орешник" по западу Украины.

Медведев в пятницу опубликовал кадры удара по западной части Украины с применением комплекса "Орешник" в качестве предупреждения "правящим европейским тупицам", продвигающим идею размещения войск НАТО Европы на Украине. МИД Франции на своей странице French Response в соцсети Х, предназначенной для ответов на посты других пользователей, опубликовал сообщение Медведева, сопроводив его провокационным комментарием "Пожалуйста, бойтесь Россию".

"(Задача по поддержанию - ред.) связей с общественностью французского МИД возложена на какого-то 11-летнего ребенка?!" - задался вопросом Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области , предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.