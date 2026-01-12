Рейтинг@Mail.ru
14:48 12.01.2026
Во Франции начался набор на добровольную военную службу
Во Франции начался набор на добровольную военную службу
Министр обороны Франции Катрин Вотрен объявила в понедельник о начале набора людей на прохождение добровольной военной службы, ранее введенной в стране... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:48:00+03:00
2026-01-12T14:48:00+03:00
Во Франции начался набор на добровольную военную службу

Глава минобороны Франции объявила о начале набора на добровольную военную службу

© AP Photo / Pavel GolovkinФранцузский военный во время учений
Французский военный во время учений - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Французский военный во время учений. Архивное фото
ПАРИЖ, 12 янв - РИА Новости. Министр обороны Франции Катрин Вотрен объявила в понедельник о начале набора людей на прохождение добровольной военной службы, ранее введенной в стране президентом Эммануэлем Макроном.
Макрон объявил 27 ноября 2025 года о введении во Франции с лета 2026 года добровольной военной службы. По его словам, основными участниками программы станут молодые французы в возрасте 18-19 лет, которые покажут хорошие физические навыки на предварительных испытаниях и выразят желание поучаствовать в ней. Участники программы будут обеспечены формой, снаряжением и денежным довольствием 800 евро в месяц, и будут проходить военную службу сугубо на территории страны.
Президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи коалиции желающих - РИА Новости, 1920, 07.01.2026
Филиппо призвал отстранить Макрона от власти за слова о войсках на Украине
7 января, 13:10
«
"Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту (участников этой программы - ред.), которые вступят в ряды наших вооруженных сил", - заявила Вотрен, выступая на пресс-конференции в министерстве обороны. Трансляция ее выступления велась на странице ведомства в социальной сети Х.
Начало набора людей для прохождения добровольной военной службы приветствовал и начальник генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон, подчеркнувший, что участники программы будут проходить службу только на территории Франции.
"Выбрать национальную (добровольную военную - ред.) службу значит участвовать в защите наших граждан и страны,.. на территории Франции как в европейской части, так и в заморских департаментах", - сказал Мандон.
Французские СМИ ранее писали, что через введение добровольной военной службы руководство страны планирует привлечь в ряды вооруженных сил 3 тысячи человек уже в 2026 году, а к 2035 году – набирать до 50 тысяч в год. Таким образом, французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев. Такое нововведение призвано сохранить численность личного состава на фоне снижения численности населения. При этом обученные добровольцы не будут направляться в зоны боевых действий, а смогут, например, присоединиться к силам антитеррористической операции "Часовой".
Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Кир Стармер и Фридрих Мерц на встрече Коалиции желающих в Елисейском дворце в Париже - РИА Новости, 1920, 06.01.2026
Во Франции забили тревогу из-за отправки европейских войск на Украину
6 января, 21:40
По данным опроса компании Elabe, 73% жителей Франции поддерживают идею создания в стране добровольной военной службы.
Обязательная военная служба была отменена во Франции в октябре 1997 года во время президентства Жака Ширака.
Генерал Мандон заявил 18 ноября 2025 года, что Франция должна быть готова "терять своих детей" и "страдать экономически" для сдерживания якобы российской угрозы.
До этого он заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон ответил на вопрос о введении добровольной военной службы во Франции
25 ноября 2025, 15:46
 
