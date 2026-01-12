Во Франции начался набор на добровольную военную службу

"Сегодня, 12 января 2026 года, мы начинаем набор молодых добровольцев в первую когорту (участников этой программы - ред.), которые вступят в ряды наших вооруженных сил", - заявила Вотрен, выступая на пресс-конференции в министерстве обороны. Трансляция ее выступления велась на странице ведомства в социальной сети Х.

"Выбрать национальную (добровольную военную - ред.) службу значит участвовать в защите наших граждан и страны,.. на территории Франции как в европейской части, так и в заморских департаментах", - сказал Мандон.

Французские СМИ ранее писали, что через введение добровольной военной службы руководство страны планирует привлечь в ряды вооруженных сил 3 тысячи человек уже в 2026 году, а к 2035 году – набирать до 50 тысяч в год. Таким образом, французская армия будет состоять из профессиональных солдат, резервистов и прошедших службу добровольцев. Такое нововведение призвано сохранить численность личного состава на фоне снижения численности населения. При этом обученные добровольцы не будут направляться в зоны боевых действий, а смогут, например, присоединиться к силам антитеррористической операции "Часовой".