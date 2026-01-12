Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Арест с задержанного властями Финляндии грузового судна Fitburg снят, судно покинет финские территориальные воды 12 января, сообщила в понедельник финская полиция.
Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана.
"Предварительные следственные мероприятия, связанные с повреждением кабеля, находятся на той стадии, когда арест судна Fitburg снят. Судно покинет финские территориальные воды 12 января", - говорится в сообщении полиции.
По данным правоохранителей, Fitburg покинет финский порт около 11 часов по местному времени (12 мск). Старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что некоторым членам экипажа по-прежнему запрещен выезд из страны. Информация об их гражданстве в сообщении не приводится.
Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на судоходную компанию утверждает, что капитаном судна является россиянин.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщил, что финский суд ужесточил основания для ареста одного члена экипажа судна, трем членам экипажа запрещено выезжать из страны.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России
10 января, 22:51