Рейтинг@Mail.ru
Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:41 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/finljandija-2067382495.html
Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg
Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg - РИА Новости, 12.01.2026
Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg
Арест с задержанного властями Финляндии грузового судна Fitburg снят, судно покинет финские территориальные воды 12 января, сообщила в понедельник финская... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T14:41:00+03:00
2026-01-12T14:41:00+03:00
в мире
россия
финляндия
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:276:683:660_1920x0_80_0_0_e90ad696cd41f9310bb49920924a3f62.jpg
https://ria.ru/20260112/vsu-2067301553.html
https://ria.ru/20260110/rossiya-2067174149.html
россия
финляндия
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/69007/61/690076141_0:212:683:724_1920x0_80_0_0_a9133ff42b97f87bc90f7877e8b0fe01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, азербайджан
В мире, Россия, Финляндия, Азербайджан
Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg

Финляндия сняла арест с грузового судна Fitburg

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Арест с задержанного властями Финляндии грузового судна Fitburg снят, судно покинет финские территориальные воды 12 января, сообщила в понедельник финская полиция.
Финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали следовавшее из России в Израиль грузовое судно Fitburg по подозрению в якобы повреждении подводного телекоммуникационного кабеля в Финском заливе. Судно ходит под флагом Сент-Винсента и Гренадин. Члены экипажа судна являются гражданами России, Грузии, Казахстана и Азербайджана. Окружной суд Хельсинки 4 января выдал ордер на досудебное заключение под стражу одного из членов экипажа судна - гражданина Азербайджана.
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы во время специальной программы Итоги года - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Финляндии сделали неожиданное заявление о Путине
Вчера, 06:15
"Предварительные следственные мероприятия, связанные с повреждением кабеля, находятся на той стадии, когда арест судна Fitburg снят. Судно покинет финские территориальные воды 12 января", - говорится в сообщении полиции.
По данным правоохранителей, Fitburg покинет финский порт около 11 часов по местному времени (12 мск). Старший следователь Центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи, слова которого приводятся в сообщении, заявил, что некоторым членам экипажа по-прежнему запрещен выезд из страны. Информация об их гражданстве в сообщении не приводится.
Газета Helsingin Sanomat со ссылкой на судоходную компанию утверждает, что капитаном судна является россиянин.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщил, что финский суд ужесточил основания для ареста одного члена экипажа судна, трем членам экипажа запрещено выезжать из страны.
Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
В Финляндии обратились к Макрону после слов Мелони о России
10 января, 22:51
 
В миреРоссияФинляндияАзербайджан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала