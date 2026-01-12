Финские власти сняли арест с грузового судна Fitburg

"Предварительные следственные мероприятия, связанные с повреждением кабеля, находятся на той стадии, когда арест судна Fitburg снят. Судно покинет финские территориальные воды 12 января", - говорится в сообщении полиции.

Ранее телерадиовещатель Yle сообщил, что финский суд ужесточил основания для ареста одного члена экипажа судна, трем членам экипажа запрещено выезжать из страны.

Ранее посольство РФ в Хельсинки заявило РИА Новости, что финские власти уведомили посольство о задержании судна, среди членов экипажа которого есть россияне, обращений от них пока не поступало. В дипмиссии добавили, что готовы оказать гражданам России всю необходимую помощь в рамках компетенции посольства.