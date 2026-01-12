https://ria.ru/20260112/festival-2067406195.html
Фестиваль "АмурФест.Зима" собрал 11 предпринимателей Хабаровского края
Фестиваль "АмурФест.Зима" собрал 11 предпринимателей Хабаровского края
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фестиваль-ярмарка "АмурФест.Зима-2025", который проходил с 25 декабря по 11 января на площади имени Ленина в Хабаровске, собрал 43 мастера декоративно-прикладного искусства и 11 предпринимателей Хабаровского края, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего фестиваль-ярмарку посетили более 51 тысячи человек. Мероприятие было организовано при поддержке регионального правительства в рамках президентского нацпроекта "Туризм и гостеприимство".
Многие из предпринимателей, представивших свои товары на фестивале, работают под брендом "Сделано в Хабаровском крае". Также для ремесленников мероприятие стало ключевой площадкой, где можно продвинуть свою продукцию.
Так, посетители могли приобрести кружево ручной работы, украшения, елочные игрушки, изделия из кожи, бронзы и дерева, свечи ручной работы, продукцию с символикой Хабаровского края, а также сувениры, выполненные в национальных творческих техниках коренных народов Приамурья. Также в четырех корнерах впервые располагалась зона фудкорта, где гости могли купить согревающие напитки, выпечку, сладости.
В региональном министерстве культуры отметили, что фестиваль объединил хабаровчан, туристов из других субъектов России и зарубежных гостей, создав теплую и дружелюбную атмосферу. Посетители открывали для себя регион, в том числе благодаря знакомству с аутентичными работами представителей коренных малочисленных народов Севера.
Несмотря на окончание фестиваля, 10 домиков-корнеров продолжат свою работу до конца января.