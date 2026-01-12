Рейтинг@Mail.ru
Электроснабжение в праздничные дни в Москве работало стабильно
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:59 12.01.2026
Электроснабжение в праздничные дни в Москве работало стабильно
Электроснабжение квартир москвичей и социально значимых объектов в праздничные дни в Москве работало стабильно, сообщается в Telegram-канале столичного...
2026
Электроснабжение в праздничные дни в Москве работало стабильно

Электроснабжение квартир москвичей в праздничные дни работало стабильно

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкСчетчики учета электроэнергии
Счетчики учета электроэнергии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Счетчики учета электроэнергии. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Электроснабжение квартир москвичей и социально значимых объектов в праздничные дни в Москве работало стабильно, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"В праздничные дни электроснабжение квартир москвичей и социально значимых объектов работало стабильно - без аварий, технологических нарушений и отключений. Аварийные службы АО "ОЭК" находились в полной готовности: в случае необходимости были готовы оперативно выявлять, устранять и предотвращать любые нарушения в электросетях", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что для круглосуточного оперативно-технологического управления энергообъектами во всех округах Москвы работает Центр управления сетями. В режиме реального времени специалисты контролируют работу электросетей и энергообъектов, систем наружного освещения, городской иллюминации. Единое информационное пространство Центра позволяет быстрее передавать данные и мгновенно реагировать на любые отклонения.
Кроме того, круглосуточное дежурство организовано на ключевых энергетических объектах столицы.
Дом-сороконожка на Беговой улице в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Москве отремонтировали три дома, где проводились съемки телесериалов
Вчера, 09:50
 
