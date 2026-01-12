Рейтинг@Mail.ru
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы - РИА Новости, 12.01.2026
22:34 12.01.2026
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы - РИА Новости, 12.01.2026
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы
Уголовное дело об изнасиловании 15-летней девочки в Екатеринбурге расследуется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.01.2026
происшествия
екатеринбург
урал
https://ria.ru/20251224/magnitogorsk-2064292062.html
екатеринбург
урал
происшествия, екатеринбург, урал
Происшествия, Екатеринбург, Урал
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы

РИА Новости: в Екатеринбурге расследуют дело об изнасиловании 15-летней девочки

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 янв – РИА Новости. Уголовное дело об изнасиловании 15-летней девочки в Екатеринбурге расследуется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Дело расследуется, с фигурантами работают", – сказал источник агентству на просьбу прокомментировать происшествие.
Ранее "Комсомольская правда" сообщала, что троих парней подозревают в изнасиловании 15-летней школьницы в столице Урала, совершенном в ночь на 11 января. По сведениям издания, девочка поругалась с мамой, ушла из дома и на улице познакомилась с одним из подозреваемых, который предложил "снять для нее квартиру". Отмечалось, что один из них задержан, двое в розыске.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Жителя Магнитогорска будут судить за изнасилование более десяти девочек
24 декабря 2025, 11:38
24 декабря 2025, 11:38
 
ПроисшествияЕкатеринбургУрал
 
 
