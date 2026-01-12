https://ria.ru/20260112/ekaterinburg-2067473294.html
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы
На Урале расследуют дело об изнасиловании школьницы
Уголовное дело об изнасиловании 15-летней девочки в Екатеринбурге расследуется, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 12.01.2026
екатеринбург
урал
