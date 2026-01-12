Рейтинг@Mail.ru
Jimmy Choo зарегистрировала новый товарный знак в России
13:55 12.01.2026
Jimmy Choo зарегистрировала новый товарный знак в России
Jimmy Choo зарегистрировала новый товарный знак в России
Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.01.2026
Jimmy Choo зарегистрировала новый товарный знак в России

Британская компания зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.
Согласно документам, заявка на регистрацию знака "Джимми Чу" была подана в ведомство в апреле 2024 года. Роспатент принял решение о регистрации знака в январе 2026 года.
Теперь компания может заниматься в России продажей одежды, обуви, сумок, оптики и бытовой химии.
Jimmy Choo – компания, специализирующаяся на продаже аксессуаров класса люкс. Была основана в Лондоне в 1996 году.
