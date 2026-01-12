https://ria.ru/20260112/chu-2067371030.html
Jimmy Choo зарегистрировала новый товарный знак в России
Jimmy Choo зарегистрировала новый товарный знак в России
Британская компания Jimmy Choo зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу", выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. РИА Новости, 12.01.2026
Британская компания зарегистрировала в России товарный знак "Джимми Чу"