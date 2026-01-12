Эрмитаж призвал Польшу освободить Бутягина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Государственный Эрмитаж надеется, что власти Польши примут справедливое решение в отношении задержанного ранее по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина, говорится в обращении музея в минюст Польши.

Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил заявление музея по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина министру юстиции - генеральному прокурору Польши , сообщала РИА Новости в декабре директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Текст этого обращения распространила в понедельник пресс-служба Эрмитажа.

"Надеемся, глубокоуважаемый господин министр, что власти Республики Польша примут справедливое решение, основываясь на международном праве и принципах гуманизма", - говорится в письме.

В письме отмечается также, что научное сообщество Государственного Эрмитажа "настойчиво призывает" освободить Бутягина.

Как добавляет в своем обращении Пиотровский, запрос на экстрадицию Бутягина на Украину "политически мотивирован".

"В условиях военного противостояния решение о его экстрадиции создает реальную угрозу для жизни и здоровья Александра Бутягина", - отмечается в письме.

Обвинения в адрес российского археолога охарактеризованы как "грубо нарушение общепринятых прав человека и пример циничного ограничения академических свобод".

Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщал РИА Новости адвокат Адам Доманьский.

Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму . Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.