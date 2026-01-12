Рейтинг@Mail.ru
Эрмитаж призвал Польшу освободить Бутягина - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 12.01.2026 (обновлено: 19:36 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/butyagin-2067428846.html
Эрмитаж призвал Польшу освободить Бутягина
Эрмитаж призвал Польшу освободить Бутягина - РИА Новости, 12.01.2026
Эрмитаж призвал Польшу освободить Бутягина
Государственный Эрмитаж надеется, что власти Польши примут справедливое решение в отношении задержанного ранее по запросу Украины российского археолога... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T18:11:00+03:00
2026-01-12T19:36:00+03:00
польша
украина
варшава
александр бутягин
михаил пиотровский
государственный эрмитаж
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_eb177be00f5225273132d9027529db72.jpg
https://ria.ru/20260112/polsha-2067375741.html
https://ria.ru/20260112/piotrovskij-2067431359.html
https://ria.ru/20260112/butyagin-2067392093.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061326444_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_072e9bf424ca7aa4b4ff0ab8db6a1668.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, украина, варшава, александр бутягин, михаил пиотровский, государственный эрмитаж
Польша, Украина, Варшава, Александр Бутягин, Михаил Пиотровский, Государственный Эрмитаж
Эрмитаж призвал Польшу освободить Бутягина

Эрмитаж надеется на справедливое решение властей Польши в отношении Бутягина

© АГН "Москва" / Артур НовосильцевАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© АГН "Москва" / Артур Новосильцев
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв - РИА Новости. Государственный Эрмитаж надеется, что власти Польши примут справедливое решение в отношении задержанного ранее по запросу Украины российского археолога Александра Бутягина, говорится в обращении музея в минюст Польши.
Ранее гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский направил заявление музея по поводу задержания российского археолога Александра Бутягина министру юстиции - генеральному прокурору Польши, сообщала РИА Новости в декабре директор Восточно-Крымского музея-заповедника Татьяна Умрихина. Текст этого обращения распространила в понедельник пресс-служба Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Арестованный в Польше археолог Бутягин не жалуется на содержание
Вчера, 14:12
"Надеемся, глубокоуважаемый господин министр, что власти Республики Польша примут справедливое решение, основываясь на международном праве и принципах гуманизма", - говорится в письме.
В письме отмечается также, что научное сообщество Государственного Эрмитажа "настойчиво призывает" освободить Бутягина.
Как добавляет в своем обращении Пиотровский, запрос на экстрадицию Бутягина на Украину "политически мотивирован".
"В условиях военного противостояния решение о его экстрадиции создает реальную угрозу для жизни и здоровья Александра Бутягина", - отмечается в письме.
Обвинения в адрес российского археолога охарактеризованы как "грубо нарушение общепринятых прав человека и пример циничного ограничения академических свобод".
Генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пиотровский указал европейским коллегам на последствия задержания Бутягина
Вчера, 18:25
Окружной суд Варшавы в понедельник продлил арест российского археолога Александра Бутягина до 4 марта, сообщал РИА Новости адвокат Адам Доманьский.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Адвокат археолога Бутягина обжалует решение суда о продлении ареста
Вчера, 15:33
 
ПольшаУкраинаВаршаваАлександр БутягинМихаил ПиотровскийГосударственный Эрмитаж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала