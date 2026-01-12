Рейтинг@Mail.ru
Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 12.01.2026 (обновлено: 13:16 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/butyagin-2067356696.html
Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России
Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России - РИА Новости, 12.01.2026
Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России
Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T13:06:00+03:00
2026-01-12T13:16:00+03:00
польша
россия
в мире
александр бутягин
украина
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061324275_34:226:2652:1699_1920x0_80_0_0_e7657008397f935f7565bcfbd45cc942.jpg
https://ria.ru/20260109/sud-2066987427.html
https://ria.ru/20251227/es-2065063636.html
польша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061324275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3bef0a1c48da6e62688098b2f06a8cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, россия, в мире, александр бутягин, украина, северный поток
Польша, Россия, В мире, Александр Бутягин, Украина, Северный поток
Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России

РИА Новости: суд в Варшаве начал рассмотрение дела о продлении ареста Бутягину

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкАлександр Бутягин
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Александр Бутягин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает корреспондент РИА Новости.
Самого Бутягина в суд не доставили, дело рассматривается без его присутствия.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Вопрос об экстрадиции археолога Бутягина рассмотрят 16 января
9 января, 12:18
Заседание проходит в меленьком зале заседаний в присутствии прокурора, адвоката, представителя посольства России.
Дело рассматривает судья Дариуш Лубовский.
Также на сайте суда содержится информация о том, что рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина назначено на 15 января на 10.30 (12.30 мск.) Дело будет вести тот же судья.
Примечательно, что судья Дариуш Лубовский недавно вел дело об экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, который подозревается в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток". Тогда суд отказался выдавать Украинца Германии и освободил его в зале суда.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
Александр Бутягин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
На юридическую помощь для задержанного Бутягина собрали почти 25 тысяч евро
27 декабря 2025, 15:44
 
ПольшаРоссияВ миреАлександр БутягинУкраинаСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала