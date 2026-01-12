Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России

ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает корреспондент РИА Новости.
Самого Бутягина в суд не доставили, дело рассматривается без его присутствия.
Заседание проходит в меленьком зале заседаний в присутствии прокурора, адвоката, представителя посольства России.
Дело рассматривает судья Дариуш Лубовский.
Также на сайте суда содержится информация о том, что рассмотрение запроса Украины об экстрадиции Бутягина назначено на 15 января на 10.30 (12.30 мск.) Дело будет вести тот же судья.
Примечательно, что судья Дариуш Лубовский недавно вел дело об экстрадиции в Германию гражданина Украины Владимира Журавлева, который подозревается в участии в совершении теракта на газопроводе "Северный поток". Тогда суд отказался выдавать Украинца Германии и освободил его в зале суда.
Известный российский ученый, представитель Эрмитажа Бутягин был задержан в начале декабря в Польше по запросу Украины якобы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму. Суд арестовал его на 30 дней. Как сообщили РИА Новости в окружной прокуратуре Варшавы, Бутягину на Украине может грозить до десяти лет лишения свободы. Представитель варшавской прокуратуры 23 декабря сообщал РИА Новости, что польская прокуратура получила из Украины документы об экстрадиции Бутягина. Теперь ведомство должно изучить обвинения украинской стороны и передать дело в суд, который решит вопрос об экстрадиции.
Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.
На юридическую помощь для задержанного Бутягина собрали почти 25 тысяч евро
