Суд в Польше начал рассмотрение дела о продлении ареста археологу из России

ВАРШАВА, 12 янв - РИА Новости. Окружной суд Варшавы приступил к рассмотрению дела о продлении ареста российского археолога Александра Бутягина без его присутствия, передает корреспондент РИА Новости.

Бутягин - автор множества научных публикаций, несколько посвящены античному городу Мирмекию, основанному ионийскими греками в середине VI века до нашей эры. На сайте музея Эрмитаж содержится информация, что Бутягин - заведующий сектором отдела античного мира, секретарь Археологической комиссии Эрмитажа.