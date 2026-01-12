В Бурятии накрыли нелегальную мобильную криптоферму

По ее информации, полицейские задержали пятерых жителей Бурятии. Двое из них поместили в кузов грузовика почти сотню единиц оборудования для добычи цифровых денег, еще двое подключали аппаратуру и управляли этим грузовиком. В ходе обысков у них изъято майнинговое оборудование, около 6,5 миллионов рублей, блокноты с записями и другие доказательства их незаконной деятельности.