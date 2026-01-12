Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии накрыли нелегальную мобильную криптоферму - РИА Новости, 12.01.2026
11:20 12.01.2026
В Бурятии накрыли нелегальную мобильную криптоферму
В Бурятии накрыли нелегальную мобильную криптоферму
происшествия, республика бурятия, россия, ирина волк
Происшествия, Республика Бурятия, Россия, Ирина Волк
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 12 янв - РИА Новости. Полицейские в Бурятии пресекли деятельность нелегальной мобильной криптофермы, которая, двигаясь вдоль линий электропередачи, за несколько дней успела "заработать" около 3 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Бурятии похитители электроэнергии создали мобильную криптоферму, чтобы передвигаться вдоль линий электропередачи и нелегально подключаться к энергосетям. За несколько дней работы они успели причинить ущерб на сумму около 3 миллионов рублей. Однако мои коллеги из МВД по Республике Бурятия пресекли эту противоправную деятельность", - написала Волк в своем канале в Max.
По ее информации, полицейские задержали пятерых жителей Бурятии. Двое из них поместили в кузов грузовика почти сотню единиц оборудования для добычи цифровых денег, еще двое подключали аппаратуру и управляли этим грузовиком. В ходе обысков у них изъято майнинговое оборудование, около 6,5 миллионов рублей, блокноты с записями и другие доказательства их незаконной деятельности.
"Следователем территориального подразделения полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием - ред.). В отношении организаторов избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, в отношении участников – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - отметила Волк.
ПроисшествияРеспублика БурятияРоссияИрина Волк
 
 
