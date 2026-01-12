Рейтинг@Mail.ru
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений
12.01.2026
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений - РИА Новости, 12.01.2026
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений
Власти Великобритании вводят уголовную ответственность за создание в интернете интимных изображений без согласия пользователя, заявила британский министр по... РИА Новости, 12.01.2026
великобритания
лондон
Британия вводит уголовную ответственность за создание интимных изображений

Британия введет уголовную ответственность за раздевание пользователей через ИИ

ЛОНДОН, 12 янв - РИА Новости. Власти Великобритании вводят уголовную ответственность за создание в интернете интимных изображений без согласия пользователя, заявила британский министр по технологиям Лиз Кендалл.
Ранее британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении компании xAI и чат-бота Grok Илона Маска, которые позволяли генерировать порнографические изображения с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Регулятор сообщил, что получил "крайне тревожные" сообщения об использовании чат-бота Grok на платформе X для создания изображений людей без одежды, а также изображений детей сексуального характера, которые "могут быть расценены как материалы, содержащие сцены сексуального насилия над детьми". В случае выявления нарушения Ofcom может наложить штраф, равный 10% глобальной выручки компании.
"Согласно закону о безопасном интернете, распространение или угроза распространения интимных изображений без чьего-либо согласия, включая изображения людей в нижнем белье, является уголовным преступлением как для отдельных лиц, так и для платформ. Закон о данных, принятый в прошлом году, сделал уголовным преступлением создание или запрос на создание интимных изображений без согласия пользователя. Сегодня я могу объявить Палате представителей, что с этой недели мы начнем преследовать за это правонарушение", - заявила Кендалл в британском парламенте.
Министр также раскритиковала недавнее решение X ограничить доступ к функции создания изображений Grok кругом платных подписчиков, заявив, что это только "монетизирует злоупотребления".
"X не нужно ждать завершения расследования Ofcom. Они могут принять решение действовать быстрее, чтобы гарантировать, что эти отвратительные и незаконные материалы не будут распространены на их платформе. Если они этого не сделают, правительство поддержит Ofcom в использовании всех полномочий, которые им предоставил парламент", - добавила она.
Ранее американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила о намерении инициировать законопроект о введении санкций против премьера Великобритании Кира Стармера и страны в целом, если Лондон примет решение запретить социальную сеть X. В четверг Стармер заявил о готовности запретить сеть X на фоне сообщений о появлении новой функции, из-за которой пользователи стали сталкиваться с сексуализированными изображениями, сгенерированными моделью искусственного интеллекта Grok.
Ранее агентство Блумберг передавало, что модель ИИ Grok компании xAI генерировала контент порнографического характера с детьми. Как отмечало агентство, такие изображения Grok создавал в течение последних нескольких дней, что нарушало политику допустимого использования чат-бота. При этом, согласно сообщению агентства, запрещенные изображения были удалены. На странице Grok в соцсети X говорится, что компания "в срочном порядке" устраняет уязвимости.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Мэрия Сургута объяснила запрет чиновникам лайкать порно
14 апреля 2025, 16:27
 
В миреВеликобританияЛондонКир СтармерИлон МаскАнна Паулина ЛунаOfcom
 
 
