Алексей Березецкий ушел из тренерского штаба ЦСКА
Алексей Березецкий ушел из тренерского штаба ЦСКА - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Алексей Березецкий ушел из тренерского штаба ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил в своем официальном Telegram-канале об уходе бывшего защитника команды Алексея Березуцкого из тренерского штаба по...
Алексей Березуцкий покинул тренерский штаб ЦСКА по семейным обстоятельствам
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил
в своем официальном Telegram-канале об уходе бывшего защитника команды Алексея Березуцкого из тренерского штаба по семейным обстоятельствам.
Взамен в тренерский штаб вошли тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, который будет отвечать за стандартные положения.
"Алексей Березуцкий вынужден покинуть тренерский штаб по семейным обстоятельствам. Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ПФК ЦСКА", - говорится в сообщении армейцев.
Березуцкому 43 года. Он работал в ЦСКА с 2020 года, возглавлял армейцев на протяжении сезона-2021/22, после чего его сменил Владимир Федотов. Летом 2024 года экс-футболист вернулся в ЦСКА, войдя в тренерский штаб Марко Николича. После ухода серба он продолжил работу в команде.
Березуцкий, завершивший карьеру игрока в 2018 году, в составе ЦСКА выигрывал Кубок УЕФА, шесть раз чемпионат и Суперкубок России, семь раз – Кубок страны. Вместе со сборной России в 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы.