Алексей Березецкий ушел из тренерского штаба ЦСКА

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Московский футбольный клуб ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА объявил в своем официальном Telegram-канале об уходе бывшего защитника команды Алексея Березуцкого из тренерского штаба по семейным обстоятельствам.

Взамен в тренерский штаб вошли тренер по физподготовке Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто, который будет отвечать за стандартные положения.

« "Алексей Березуцкий вынужден покинуть тренерский штаб по семейным обстоятельствам. Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ПФК ЦСКА", - говорится в сообщении армейцев.

Березуцкому 43 года. Он работал в ЦСКА с 2020 года, возглавлял армейцев на протяжении сезона-2021/22, после чего его сменил Владимир Федотов. Летом 2024 года экс-футболист вернулся в ЦСКА, войдя в тренерский штаб Марко Николича. После ухода серба он продолжил работу в команде.