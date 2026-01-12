Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия остается партнером Венесуэлы, заявил замглавы МИД Шестаков - РИА Новости, 12.01.2026
16:51 12.01.2026
Белоруссия остается партнером Венесуэлы, заявил замглавы МИД Шестаков
Белоруссия остается партнером Венесуэлы, заявил замглавы МИД Шестаков - РИА Новости, 12.01.2026
Белоруссия остается партнером Венесуэлы, заявил замглавы МИД Шестаков
Белоруссия была и остается верным партнером Венесуэлы, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков во время посещения венесуэльского посольства РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T16:51:00+03:00
2026-01-12T16:51:00+03:00
в мире, венесуэла, сша, минск, николас мадуро, евгений шестаков, силия флорес, оон, удары сша по венесуэле
В мире, Венесуэла, США, Минск, Николас Мадуро, Евгений Шестаков, Силия Флорес, ООН, Удары США по Венесуэле
Белоруссия остается партнером Венесуэлы, заявил замглавы МИД Шестаков

Замглавы МИД Шестаков: Белоруссия остается верным партнером Венесуэлы

© AP Photo / Matias DelacroixЛюди с флагом Венесуэлы в Каракасе
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Люди с флагом Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белоруссия была и остается верным партнером Венесуэлы, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков во время посещения венесуэльского посольства в Минске.
"Шестаков подчеркнул, что Республика Беларусь была и остается верным партнером Венесуэлы. Белорусский дипломат обозначил также, что любые противоречия должны решаться в рамках международного права и исключительно мирным путем", - сообщило белорусское внешнеполитическое ведомств.
Шестаков в понедельник посетил посольство Венесуэлы в Минске и оставил запись в книге соболезнований в связи с жертвами в результате атаки, совершенной США 3 января 2026 года против Венесуэлы. От имени министерства иностранных дел и от себя лично заместитель главы внешнеполитического ведомства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
В Белоруссии не может повториться венесуэльский сценарий, заявил Лукашенко
8 января, 19:35
 
В миреВенесуэлаСШАМинскНиколас МадуроЕвгений ШестаковСилия ФлоресООНУдары США по Венесуэле
 
 
