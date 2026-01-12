Белоруссия остается партнером Венесуэлы, заявил замглавы МИД Шестаков

МИНСК, 12 янв - РИА Новости. Белоруссия была и остается верным партнером Венесуэлы, заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков во время посещения венесуэльского посольства в Минске.
Шестаков в понедельник посетил посольство Венесуэлы в Минске и оставил запись в книге соболезнований в связи с жертвами в результате атаки, совершенной США 3 января 2026 года против Венесуэлы. От имени министерства иностранных дел и от себя лично заместитель главы внешнеполитического ведомства выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, говорится в сообщении.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к наркотерроризму и представляли угрозу в том числе для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности президента Венесуэлы и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия США и МИД КНДР.