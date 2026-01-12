Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок

В спортивном центре имени короля Абдаллы в Джидде (Саудовская Аравия) подошел к концу яркий финал Суперкубка Испании. "Барселона" в принципиальном противостоянии дожала мадридский "Реал" и взяла первый трофей в новом, 2026 году. РИА Новости Спорт делится эмоциями от очередной части не теряющей красок драмы под названием "Эль-Класико".

Мини-турнир на Ближнем Востоке

Уже шестой раз лучшие клубы Испании приезжают в Саудовскую Аравию для участия в розыгрыше национального Суперкубка. И седьмой раз кряду это не скучная (как правило) встреча грандов перед стартом сезона, а новогодняя рубка четырех лучших команд Ла Лиги в полуфиналах и финале.

"Барса" и "Реал" встретились в решающем матче турнира четвертый раз кряду: "сине-гранатовые" побеждали в 2023 и 2025 годах (хайлайты последнего финала прикрепили ниже), а "сливочные" - в 2024-м. Парой дней ранее в каталонцы размазали по газону "Атлетик" из Бильбао со счетом 5:0, в то время как "королевский клуб" одолел соседей из Мадрида — "Атлетико" (2:1).

Неудивительно, что в преддверии 263-го "Эль-Класико" именно "Барселона" открывалась фаворитом. И дело не только в том, как футболисты Ханси Флика уничтожили басков:

к встрече в Джидде каталонцы подошли на серии из девяти побед во всех турнирах;

в чемпионате страны они лидеры. Мадридцы идут вторыми, отставая на четыре очка;

"Реал" под конец года переживал серьезный кризис. До сих пор муссируются слухи об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера: накануне Marca писала, что испанца могут уволить из "Реала" в случае разгрома от "Барселоны";

в последних пяти "Эль-Класико" "сливочные" проиграли четырежды;

наконец, главная проблема Алонсо: отсутствие в стартовом составе Килиана Мбаппе. Звездный француз остался в запасе из-за растяжения связок левого колена.

В итоге место на острие атаки "Реала" занял Гонсало Гарсия, компанию которому у ворот "Барсы" составили Родриго, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. У соперника комбинация все же поубойнее: Ламин Ямаль, Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовский.

Три гола за пять минут!

В первом тайме команды долгое время играли в поддавки. "Реал" выглядел ничуть не хуже и дважды убегал в атаку по левому флангу. И моменты были классными! Но что Винисиус, что Гарсия пробить Гарсию-вратаря не смогли. Первые две попытки запорола и "Барса": сначала выручил Тибо Куртуа, а затем Рафинья забыл, как бить по мячу… Но исправился, очень быстро исправился бразилец: на 36-й минуте форвард вошел в штрафную "сливочных" и из-под Орельена Тчуамени пробил в дальний угол. Высоченный Куртуа не дотянулся — 1:0.

Несмотря на то, что пропустил "Реал", именно "Барселона" взвинтила темп… Но пропустила. И началось настоящее безумие: в добавленное к первым 45 минутам время команды забили трижды и ушли на перерыв со счетом 2:2! Винисиус прокинул мяч между ног Жюлю Кунде и, не заметив толпу защитников, сравнял. Следом не стареющий Левандовский вышел один на один и красиво перебросил Куртуа. Но уйти на перерыв лидерами каталонцам не дал Гонсало Гарсия, заковырявший мяч в сетку после углового.

© Getty Images / Yasser Bakhsh Эпизод матча за Суперкубок Испании © Getty Images / Yasser Bakhsh Эпизод матча за Суперкубок Испании

Но пролетел перерыв, а команды поникли

Нет, напряжение оставалось, борьбы стало больше. Однако по-настоящему опасных моментов полчаса почти не было. На глазах бывших звезд "Реала" Криштиану Роналду и Карима Бензема парни Алонсо не могли взломать оборону "Барсы". Зато Куртуа как нельзя кстати выручил после удара с ближней дистанции на 70-й минуте.

Но на 73-й бельгийский голкипер остался не у дел из-за рикошета: Рафинья оформил дубль и вывел номинальных хозяев вперед. Как же повезло бразильцу! Мало того, что поскользнулся при ударе, так еще и мяч после соприкосновения с ногой Рауля Асенсио "парашютом" полетел над Куртуа.

© Getty Images / NurPhoto Рафинья © Getty Images / NurPhoto Рафинья

За 15 минут до конца на поле вышел Мбаппе. Возможно, не вышел бы, но поражение было так близко, что тренерскому штабу "Реала" пришлось рисковать. Правда, спастись не получилось, потому что на финишном отрезке, когда Килиан и компания должны были пойти в навал, у ворот оппонента были созданы лишь два момента. Скорее сама "Барселона" могла забить четвертый усилиями вышедших на замену Феррана Торреса и Маркуса Рэшфорда… В общем, повторения голевой феерии в дополнительное время не было. Лишь удаление капитана "Барселоны" Френки де Йонга за грубый фол на Мбаппе, которое не помогло "Реалу".