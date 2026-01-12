Рейтинг@Mail.ru
Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
00:20 12.01.2026 (обновлено: 00:55 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/barselona-real-2067276000.html
Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок
Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок
В спортивном центре имени короля Абдаллы в Джидде (Саудовская Аравия) подошел к концу яркий финал Суперкубка Испании. "Барселона" в принципиальном... РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T00:20:00+03:00
2026-01-12T00:55:00+03:00
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
спорт — видео
реал мадрид
барселона
суперкубок испании
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067286130_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_8fd17ab605dda50038bf46630399a066.jpg
https://ria.ru/20260110/superkubok-2067038306.html
https://ria.ru/20260111/dembele-2067204773.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067286130_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eebc2240aed398e3f7d2b7b7b520bc79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, спорт — видео, реал мадрид, барселона, суперкубок испании, тибо куртуа, хаби алонсо, килиан мбаппе, рафинья (1996), ламин ямаль, ханс-дитер флик, роберт левандовский
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Спорт — видео, Реал Мадрид, Барселона, Суперкубок Испании, Тибо Куртуа, Хаби Алонсо, Килиан Мбаппе, Рафинья (1996), Ламин Ямаль, Ханс-Дитер Флик, Роберт Левандовский
Такое "Эль-Класико" мы любим! "Барселона" и "Реал" зарубились за Суперкубок

"Барселона" победила "Реал" в финале Суперкубка Испании по футболу

© Getty Images / Yasser Bakhsh"Барселона" с Суперкубком Испании по футболу
Барселона с Суперкубком Испании по футболу - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Yasser Bakhsh
Читать в
MaxДзен
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
В спортивном центре имени короля Абдаллы в Джидде (Саудовская Аравия) подошел к концу яркий финал Суперкубка Испании. "Барселона" в принципиальном противостоянии дожала мадридский "Реал" и взяла первый трофей в новом, 2026 году. РИА Новости Спорт делится эмоциями от очередной части не теряющей красок драмы под названием "Эль-Класико".

Мини-турнир на Ближнем Востоке

Уже шестой раз лучшие клубы Испании приезжают в Саудовскую Аравию для участия в розыгрыше национального Суперкубка. И седьмой раз кряду это не скучная (как правило) встреча грандов перед стартом сезона, а новогодняя рубка четырех лучших команд Ла Лиги в полуфиналах и финале.
"Барса" и "Реал" встретились в решающем матче турнира четвертый раз кряду: "сине-гранатовые" побеждали в 2023 и 2025 годах (хайлайты последнего финала прикрепили ниже), а "сливочные" - в 2024-м. Парой дней ранее в каталонцы размазали по газону "Атлетик" из Бильбао со счетом 5:0, в то время как "королевский клуб" одолел соседей из Мадрида — "Атлетико" (2:1).
Неудивительно, что в преддверии 263-го "Эль-Класико" именно "Барселона" открывалась фаворитом. И дело не только в том, как футболисты Ханси Флика уничтожили басков:
  • к встрече в Джидде каталонцы подошли на серии из девяти побед во всех турнирах;
  • в чемпионате страны они лидеры. Мадридцы идут вторыми, отставая на четыре очка;
  • "Реал" под конец года переживал серьезный кризис. До сих пор муссируются слухи об отставке Хаби Алонсо с поста главного тренера: накануне Marca писала, что испанца могут уволить из "Реала" в случае разгрома от "Барселоны";
  • в последних пяти "Эль-Класико" "сливочные" проиграли четырежды;
  • наконец, главная проблема Алонсо: отсутствие в стартовом составе Килиана Мбаппе. Звездный француз остался в запасе из-за растяжения связок левого колена.
В итоге место на острие атаки "Реала" занял Гонсало Гарсия, компанию которому у ворот "Барсы" составили Родриго, Джуд Беллингем и Винисиус Жуниор. У соперника комбинация все же поубойнее: Ламин Ямаль, Рафинья, Фермин Лопес и Роберт Левандовский.
Эпизод матча Реал — Барселона - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Реал" без Мбаппе остановит грозную "Барсу"? "Класико" за первый титул года
10 января, 08:00

Три гола за пять минут!

В первом тайме команды долгое время играли в поддавки. "Реал" выглядел ничуть не хуже и дважды убегал в атаку по левому флангу. И моменты были классными! Но что Винисиус, что Гарсия пробить Гарсию-вратаря не смогли. Первые две попытки запорола и "Барса": сначала выручил Тибо Куртуа, а затем Рафинья забыл, как бить по мячу… Но исправился, очень быстро исправился бразилец: на 36-й минуте форвард вошел в штрафную "сливочных" и из-под Орельена Тчуамени пробил в дальний угол. Высоченный Куртуа не дотянулся — 1:0.
Несмотря на то, что пропустил "Реал", именно "Барселона" взвинтила темп… Но пропустила. И началось настоящее безумие: в добавленное к первым 45 минутам время команды забили трижды и ушли на перерыв со счетом 2:2! Винисиус прокинул мяч между ног Жюлю Кунде и, не заметив толпу защитников, сравнял. Следом не стареющий Левандовский вышел один на один и красиво перебросил Куртуа. Но уйти на перерыв лидерами каталонцам не дал Гонсало Гарсия, заковырявший мяч в сетку после углового.
© Getty Images / Yasser BakhshЭпизод матча за Суперкубок Испании
Эпизод матча за Суперкубок Испании - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Getty Images / Yasser Bakhsh
Эпизод матча за Суперкубок Испании

Но пролетел перерыв, а команды поникли

Нет, напряжение оставалось, борьбы стало больше. Однако по-настоящему опасных моментов полчаса почти не было. На глазах бывших звезд "Реала" Криштиану Роналду и Карима Бензема парни Алонсо не могли взломать оборону "Барсы". Зато Куртуа как нельзя кстати выручил после удара с ближней дистанции на 70-й минуте.
Но на 73-й бельгийский голкипер остался не у дел из-за рикошета: Рафинья оформил дубль и вывел номинальных хозяев вперед. Как же повезло бразильцу! Мало того, что поскользнулся при ударе, так еще и мяч после соприкосновения с ногой Рауля Асенсио "парашютом" полетел над Куртуа.
© Getty Images / NurPhotoРафинья
Рафинья - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / NurPhoto
Рафинья
За 15 минут до конца на поле вышел Мбаппе. Возможно, не вышел бы, но поражение было так близко, что тренерскому штабу "Реала" пришлось рисковать. Правда, спастись не получилось, потому что на финишном отрезке, когда Килиан и компания должны были пойти в навал, у ворот оппонента были созданы лишь два момента. Скорее сама "Барселона" могла забить четвертый усилиями вышедших на замену Феррана Торреса и Маркуса Рэшфорда… В общем, повторения голевой феерии в дополнительное время не было. Лишь удаление капитана "Барселоны" Френки де Йонга за грубый фол на Мбаппе, которое не помогло "Реалу".
Хотя два удара практически в упор как под копирку! И оба пришлись в голкипера — 3:2 на табло, благодаря которым "Барселона" обновила собственный рекорд по количеству Суперкубков Испании на трофейной полке. Теперь их у каталонцев шестнадцать. А у рулевого "сине-гранатовых" Ханси Флика не менее крутой показатель: 15 из 15 выигранных финалов за тренерскую карьеру.
Super Cup
11 января 2026 • начало в 22:00
Завершен
Барселона
3 : 2
Реал Мадрид
36‎’‎ • Рафинья
(Фермин Лопес)
45‎’‎ • Роберт Левандовский
(Педри)
73‎’‎ • Рафинья
(Дани Ольмо)
45‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Gonzalo Garcia)
45‎’‎ • Gonzalo Garcia
Календарь Турнирная таблица История встреч
Усман Дембеле - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Лучший футболист мира снова кинет клуб? Теперь пострадает "ПСЖ" Сафонова
Вчера, 11:30
 
ФутболСпортАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортСпорт — видеоРеал МадридБарселонаСуперкубок ИспанииТибо КуртуаХаби АлонсоКилиан МбаппеРафинья (1996)Ламин ЯмальХанс-Дитер ФликРоберт Левандовский
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала