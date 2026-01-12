В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел

САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, обнаружены мертвыми в квартире дома в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном СУСК.
"Следственным отделом по городу Балаково регионального управления СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следствием предварительно установлено, что 12 января 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Академика Жук города Балаково, обнаружены тела шести человек, из которых 45-летняя женщина и 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей девяти и четырех лет, личности остальных устанавливаются", - написало ведомство в своем Telegram-канале.
По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам службы спасения Саратовской области. Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.
