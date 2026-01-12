Рейтинг@Mail.ru
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/balakovo-2067345722.html
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел - РИА Новости, 12.01.2026
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел
Шесть человек, в том числе двое детей, обнаружены мертвыми в квартире дома в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:05:00+03:00
2026-01-12T12:05:00+03:00
происшествия
саратовская область
балаково
следственный комитет россии (ск рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
https://ria.ru/20260111/prokopevsk-2067205850.html
саратовская область
балаково
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, балаково, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Саратовская область, Балаково, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В квартире в Саратовской области обнаружили шесть тел

В квартире в Балаково Саратовской области шесть человек обнаружили мертвыми

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 12 янв - РИА Новости. Шесть человек, в том числе двое детей, обнаружены мертвыми в квартире дома в городе Балаково Саратовской области, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном СУСК.
"Следственным отделом по городу Балаково регионального управления СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Следствием предварительно установлено, что 12 января 2026 года в квартире, расположенной в одном из домов на улице Академика Жук города Балаково, обнаружены тела шести человек, из которых 45-летняя женщина и 50-летний мужчина и их двое малолетних сыновей девяти и четырех лет, личности остальных устанавливаются", - написало ведомство в своем Telegram-канале.
По предварительной версии следователей, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы в доме газового оборудования. Дверь в квартиру пришлось вскрывать сотрудникам службы спасения Саратовской области. Следователи проводят осмотр места трагедии, допрашивают свидетелей, назначены экспертизы.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Кемеровской области нашли тело пропавшего подростка
11 января, 10:31
 
ПроисшествияСаратовская областьБалаковоСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала