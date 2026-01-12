Более 70% задержанного багажа доставили на дом пассажирам из Шереметьево

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт "Шереметьево" продолжает адресную доставку багажа пассажирам рейсов "Аэрофлота" и "России", оформившим соответствующие заявления, по состоянию на 16.00 мск владельцы получили 70% багажа, сообщается в пресс-релизе воздушной гавани.
Ситуация с выдачей багажа в столичных аэропортах стала напряженной на фоне сильного снегопада, накрывшего Москву 9 января. Особенно сильно проблемы с багажом затронули аэропорт "Шереметьево", где наблюдались серьезные задержки багажа из-за затруднения работы техники. Аэропорт совместно с авиакомпаниями "Аэрофлот" и "Россия" принял решение предложить пассажирам персональную доставка багажа по адресам пассажиров.
"Продолжается адресная доставка багажа пассажирам рейсов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия", которые оформили заявления и покинули аэропорт. По состоянию на 16.00 мск доставлено владельцам на дом более 70% мест багажа", - говорится в сообщении.
Аэропорт продолжает работу в штатном режиме по центральному расписанию. Ситуация в терминалах стабильная, предполетные формальности проходят в обычном порядке. Проводится очистка взлетных полос и противообледенительная обработка воздушных судов.