Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пять аэропортов и аэродромов планируется реконструировать в регионах Севера и Дальнего Востока в 2027-2028 годах, следует из распоряжения правительства РФ, вступившего в силу 1 января 2026 года, с документом ознакомилось РИА Новости.
"План мероприятий на 2026-2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года... Реконструкция аэропорта Салехард, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ; реконструкция аэродрома Сеймчан, Магаданская область; строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область; реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край; реконструкция аэропорта Беринговский (Чукотский автономный округ)", - говорится в распоряжении.
Реконструкция аэропортов "Беринговский", "Охотск" и строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Южно-Сахалинске должны быть выполнены в 2027 году, а работы в аэропортах Салехарда и Сеймчана - в 2028 году.
Ответственным исполнителем этих мероприятий назван Минтранс РФ, а в случае с аэропортом Салехарда еще и Росавиация. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.
