Рейтинг@Mail.ru
Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:56 12.01.2026 (обновлено: 11:06 12.01.2026)
https://ria.ru/20260112/aeroporty-2067331285.html
Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке
Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке - РИА Новости, 12.01.2026
Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке
Пять аэропортов и аэродромов планируется реконструировать в регионах Севера и Дальнего Востока в 2027-2028 годах, следует из распоряжения правительства РФ,... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T10:56:00+03:00
2026-01-12T11:06:00+03:00
салехард
южно-сахалинск
север
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_df02e2ed495c1eb6e38449cefe83eb24.jpg
https://ria.ru/20251225/aeroport-2064527617.html
салехард
южно-сахалинск
север
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0b/1736571705_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_b462f9e4548c67055370843faaa2f0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
салехард, южно-сахалинск, север, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Салехард, Южно-Сахалинск, Север, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке

Пять аэропортов реконструируют на Севере и Дальнем Востоке в 2027-2028 годах

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкНовый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского
Новый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Новый Международный аэропорт Хабаровск имени Г. И. Невельского. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Пять аэропортов и аэродромов планируется реконструировать в регионах Севера и Дальнего Востока в 2027-2028 годах, следует из распоряжения правительства РФ, вступившего в силу 1 января 2026 года, с документом ознакомилось РИА Новости.
"План мероприятий на 2026-2028 годы по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на период до 2036 года... Реконструкция аэропорта Салехард, г. Салехард, Ямало-Ненецкий автономный округ; реконструкция аэродрома Сеймчан, Магаданская область; строительство новой искусственной взлетно-посадочной полосы в аэропорту Южно-Сахалинск, г. Южно-Сахалинск, Сахалинская область; реконструкция аэродрома Охотск, Хабаровский край; реконструкция аэропорта Беринговский (Чукотский автономный округ)", - говорится в распоряжении.
Реконструкция аэропортов "Беринговский", "Охотск" и строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту в Южно-Сахалинске должны быть выполнены в 2027 году, а работы в аэропортах Салехарда и Сеймчана - в 2028 году.
Ответственным исполнителем этих мероприятий назван Минтранс РФ, а в случае с аэропортом Салехарда еще и Росавиация. Работы будут профинансированы из федерального бюджета.
Люди у электронного табло в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Россия за шесть лет модернизирует 75 аэропортов, сообщил Мишустин
25 декабря 2025, 10:47
 
СалехардЮжно-СахалинскСеверФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала