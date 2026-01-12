МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Международный аэропорт "Внуково", несмотря на сложные погодные условия, работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов в нем не наблюдается, Международный аэропорт "Внуково", несмотря на сложные погодные условия, работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов в нем не наблюдается, сообщили в воздушной гавани.

"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Несмотря на сложные погодные условия, отмен и задержек рейсов во Внуково нет. Все службы аэровокзального комплекса работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - говорится в сообщении.

Службы аэропорта регулярно проводят чистку и обработку взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона противогололедными реагентами. За сутки взлетно-посадочные полосы расчистили 12 раз. В работах задействовано более 130 человек, а также порядка 80 единиц снегоуборочной техники.