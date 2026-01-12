https://ria.ru/20260112/aeroport-2067441548.html
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме - РИА Новости, 12.01.2026
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
Международный аэропорт "Внуково", несмотря на сложные погодные условия, работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов в нем не наблюдается, сообщили в... РИА Новости, 12.01.2026
внуково (аэропорт)
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Международный аэропорт "Внуково", несмотря на сложные погодные условия, работает в штатном режиме, отмен и задержек рейсов в нем не наблюдается, сообщили
в воздушной гавани.
"Международный аэропорт "Внуково" работает в штатном режиме. Несмотря на сложные погодные условия, отмен и задержек рейсов во Внуково нет. Все службы аэровокзального комплекса работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - говорится в сообщении.
Службы аэропорта регулярно проводят чистку и обработку взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона противогололедными реагентами. За сутки взлетно-посадочные полосы расчистили 12 раз. В работах задействовано более 130 человек, а также порядка 80 единиц снегоуборочной техники.
Обстановка в терминалах спокойная: скоплений пассажиров и очередей нет, указали в воздушной гавани.