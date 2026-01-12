Рейтинг@Mail.ru
"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком - РИА Новости, 12.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:25 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/aeroflot-2067348637.html
"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком
"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком - РИА Новости, 12.01.2026
"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком
Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание и переносит время вылетов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа из-за снегопадов на... РИА Новости, 12.01.2026
2026-01-12T12:25:00+03:00
2026-01-12T12:25:00+03:00
москва
дальний восток
аэрофлот
новый год
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154971/37/1549713701_0:102:2048:1254_1920x0_80_0_0_4d1fc2fa4786b28ef91a3658f8f53fa6.jpg
https://ria.ru/20260112/bagazh-2067292228.html
москва
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154971/37/1549713701_121:0:1929:1356_1920x0_80_0_0_ef37e0d0df718f41e5df2432588177dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, дальний восток, аэрофлот, новый год
Москва, Дальний Восток, Аэрофлот, Новый год
"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком

"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и ДФО из-за погодных условий

CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
CC BY-SA 2.0 / Petr Dvorak / Boeing 737-8LJ Aeroflot
Самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание и переносит время вылетов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа из-за снегопадов на Дальнем Востоке, сообщили в авиакомпании.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями (снегопады) в ряде городов Дальнего Востока "Аэрофлот" вынуждено корректирует расписание некоторых рейсов между Москвой и пунктами ДФО путем переноса времени вылета", - говорится в сообщении.
Пассажирам задержанных рейсов оказываются услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами, включая размещение в гостиницах и предоставление напитков и питания.
Аэропорт Внуково - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пассажиры рейса из Дубая могут забрать свой багаж во "Внуково"
Вчера, 03:02
 
МоскваДальний ВостокАэрофлотНовый год
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала