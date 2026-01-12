"Аэрофлот" переносит рейсы между Москвой и Дальним Востоком

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Аэрофлот" корректирует расписание и переносит время вылетов между Москвой и городами Дальневосточного федерального округа из-за снегопадов на Дальнем Востоке, сообщили в авиакомпании.