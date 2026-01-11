https://ria.ru/20260111/yaponiya-2067190418.html
Премьер Японии может распустить парламент
Премьер Японии может распустить парламент - РИА Новости, 11.01.2026
Премьер Японии может распустить парламент
Лидер Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) Хирофуми Ёсимура заявил, что во время разговора с премьер-министром страны Санаэ Такаити она дала понять,... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T04:29:00+03:00
2026-01-11T04:29:00+03:00
2026-01-11T04:29:00+03:00
в мире
япония
санаэ такаити
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_60631d5a1ca50b20cd7047e6e6eadbbc.jpg
https://ria.ru/20251225/japonija-2064538712.html
япония
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/17/2056911812_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_aea980c2203838440bc86b7144d50e14.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, япония, санаэ такаити
В мире, Япония, Санаэ Такаити
Премьер Японии может распустить парламент
Премьер Такаити на встрече с членами парламента Японии намекнула на его роспуск
ТОКИО, 11 янв – РИА Новости. Лидер Партии обновления Японии (Ниппон исин-но кай) Хирофуми Ёсимура заявил, что во время разговора с премьер-министром страны Санаэ Такаити она дала понять, что готова досрочно распустить парламент.
"Решение о роспуске – прерогатива премьера, если такое решение будет принято, мы готовы бороться в любой момент. Позавчера … мы немного поговорили наедине. Премьер не говорила о конкретных сроках роспуска парламента в самом начале года, но в разговоре был момент, когда мы поговорили о том, что "сцена изменилась", поэтому я не удивлён сообщениям СМИ (о возможном роспуске – ред.)", - сказал Ёсимура, выступая в прямом эфире на телеканале NHK.
Санаэ Такаити
стала первой женщиной премьер-министром Японии
и сформировала кабинет министров 21 октября этого года.