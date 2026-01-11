Премьер Японии может распустить парламент

"Решение о роспуске – прерогатива премьера, если такое решение будет принято, мы готовы бороться в любой момент. Позавчера … мы немного поговорили наедине. Премьер не говорила о конкретных сроках роспуска парламента в самом начале года, но в разговоре был момент, когда мы поговорили о том, что "сцена изменилась", поэтому я не удивлён сообщениям СМИ (о возможном роспуске – ред.)", - сказал Ёсимура, выступая в прямом эфире на телеканале NHK.