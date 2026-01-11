Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они относятся к введению генетического теста для будущих родителей.

"Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?", - написал Володин

Он уточнил, что генетический тест планируется включить в систему ОМС, в рамках которой граждане получают бесплатную медицинскую помощь.

"Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания", - добавил председатель Госдумы

Предлагается три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно". В настоящее время лидирует первый вариант - "поддерживаю".

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в 2026 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.