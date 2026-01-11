Рейтинг@Mail.ru
09:25 11.01.2026
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин запустил опрос о введении генетического теста для будущих родителей

Володин провел опрос об отношении к генетическому тесту для будущих родителей

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Max запустил опрос среди подписчиков с вопросом о том, как они относятся к введению генетического теста для будущих родителей.
"Как вы относитесь к введению генетического теста для будущих родителей?", - написал Володин.
10 января, 17:04
В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи
10 января, 17:04
Он уточнил, что генетический тест планируется включить в систему ОМС, в рамках которой граждане получают бесплатную медицинскую помощь.
"Это, по мнению врачей, поможет на этапе планирования беременности оценить риски возможного наличия у будущего ребёнка наследственного заболевания", - добавил председатель Госдумы.
Предлагается три варианта ответа: "поддерживаю", "не поддерживаю" и "все равно". В настоящее время лидирует первый вариант - "поддерживаю".
Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует разработать программы молекулярно-генетического скрининга будущих родителей при планировании беременности в 2026 году, следует из утвержденного правительством плана мероприятий по реализации стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года.
Уточняется, что ответственным за реализацию задачи назначено министерство здравоохранения РФ, которое должно в течение этого года подготовить предложения по поэтапному расширению программы неонатального скрининга.
10 января, 01:28
В России усилят контроль за клиниками, где делают аборты
10 января, 01:28
 
ОбществоРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
