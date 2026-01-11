Стали известны подробности смерти первого чемпиона мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 11 янв- РИА Новости, Олег Богатов. Первый чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов скончался в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости президент Федерации хоккея с мячом Московской области, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Вячеслав Манкос.
Водянов ушел из жизни в ночь на воскресенье в Красногорске. Смерть наступила после бытовой травмы и последующего инсульта.
«
"К нашему большому сожалению, сегодня в два ночи в красногорской больнице ушел из жизни Геннадий Михайлович Водянов. 1 января он получил бытовую травму, сломав шейку бедра. И на этом фоне у него произошел инсульт. В больнице ему начали оперативно проводить все необходимые процедуры, но вот так все в итоге случилось. Мне хотелось бы поблагодарить ветеранов красногорского "Зоркого", которые активно помогали Геннадию Михайловичу в этот сложный период жизни", - сказал Манкос.
Водянов выступал за ЦСК МО, московское "Динамо" и "Фили". В составе сборной СССР он в 1957 году выиграл первый чемпионат мира по хоккею с мячом. Водянов также является четырехкратным чемпионом СССР.