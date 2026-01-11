Стали известны подробности смерти первого чемпиона мира по хоккею с мячом

МОСКВА, 11 янв- РИА Новости, Олег Богатов. Первый чемпион мира по хоккею с мячом в составе сборной СССР Геннадий Водянов скончался в возрасте 89 лет, сообщил РИА Новости президент Федерации хоккея с мячом Московской области, член исполкома Федерации хоккея с мячом России Вячеслав Манкос.