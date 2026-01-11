Рейтинг@Mail.ru
Глава Минэнерго рассказал, как долго США будут контролировать Венесуэлу - РИА Новости, 11.01.2026
19:33 11.01.2026
Глава Минэнерго рассказал, как долго США будут контролировать Венесуэлу
Глава Минэнерго рассказал, как долго США будут контролировать Венесуэлу - РИА Новости, 11.01.2026
Глава Минэнерго рассказал, как долго США будут контролировать Венесуэлу
Роль США в контроле над ситуацией в Венесуэле для последующей передачи власти может сохраниться на годы, заявил в воскресенье глава американского минэнерго Крис РИА Новости, 11.01.2026
Глава Минэнерго рассказал, как долго США будут контролировать Венесуэлу

Глава Минэнерго Райт: роль США в Венесуэле может сохраниться на годы

ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Роль США в контроле над ситуацией в Венесуэле для последующей передачи власти может сохраниться на годы, заявил в воскресенье глава американского минэнерго Крис Райт.
"Может быть, год или два, а может и дольше", - ответил министр на вопрос телеканала CBS, сколько по времени сохранится нынешняя роль США в Венесуэле.
Райт уточнил, что точных сроков пока назвать не может.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, венесуэльского президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и Флорес предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу, в том числе, для Штатов. Мадуро и его супруга в ходе заседания в суде в Нью-Йорке заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям.
Каракас в связи с операцией США запросил срочное заседание ООН, верховный суд Венесуэлы временно возложил обязанности главы государства на вице-президента Дельси Родригес. В понедельник Родригес официально вступила в должность исполняющей обязанности венесуэльского президента и принесла присягу перед Национальной ассамблеей.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
