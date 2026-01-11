Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Уралочки-НТМК" победили "Корабелку" в матче ЧР - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Волейбол
 
19:18 11.01.2026 (обновлено: 19:32 11.01.2026)
Волейболистки "Уралочки-НТМК" победили "Корабелку" в матче ЧР
Волейболистки "Уралочки-НТМК" победили "Корабелку" в матче ЧР
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли петербургскую "Корабелку" в матче 17-го тура женского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
уралочка-нтмк
корабелка
динамо (краснодар, ж)
Новости
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), уралочка-нтмк, корабелка, динамо (краснодар, ж)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Уралочка-НТМК, Корабелка, Динамо (Краснодар, ж)
Волейболистки "Уралочки-НТМК" победили "Корабелку" в матче ЧР

"Уралочка-НТМК" продлила победную серию в Суперлиге, обыграв "Корабелку"

© пресс-служба ЖВК "Уралочка-НТМК"Волейболистки "Уралочки-НТМК"
Волейболистки Уралочки-НТМК - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© пресс-служба ЖВК "Уралочка-НТМК"
Волейболистки "Уралочки-НТМК". Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли петербургскую "Корабелку" в матче 17-го тура женского чемпионата России.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Санкт-Петербурге, закончилась поражением хозяек площадки со счетом 0-3 (20:25, 23:25, 15:25).
Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
11 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Корабелка
0 : 320:2523:2515:25
Уралочка-НТМК
"Уралочка-НТМК" продлила победную серию до шести матчей и с 13 победами идет на втором месте в таблице, "Корабелка" (8 побед) располагается на восьмой позиции.

Результаты других матчей:

Волейболистки московского Динамо - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Волейболистки московского "Динамо" обыграли "Локомотив" в матче ЧР
10 января, 19:26
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Уралочка-НТМККорабелкаДинамо (Краснодар, ж)
 
