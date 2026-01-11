https://ria.ru/20260111/uralochka-ntmk-2067261433.html
Волейболистки "Уралочки-НТМК" победили "Корабелку" в матче ЧР
Волейболистки екатеринбургской "Уралочки-НТМК" обыграли петербургскую "Корабелку" в матче 17-го тура женского чемпионата России. РИА Новости Спорт, 11.01.2026
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
уралочка-нтмк
корабелка
динамо (краснодар, ж)
