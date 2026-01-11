Рейтинг@Mail.ru
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику Ozon - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/uljanovsk-2067227256.html
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику Ozon
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику Ozon - РИА Новости, 11.01.2026
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику Ozon
Полиция задержала жителя Ульяновска, который угрожал ножом сотруднику пункта выдачи маркетплейса, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Ульяновской... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T14:18:00+03:00
2026-01-11T14:18:00+03:00
происшествия
россия
ульяновск
ульяновская область
ozon
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_0:252:2229:1506_1920x0_80_0_0_1b5c6c48246110c4292302e0f7c44342.jpg
https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html
https://ria.ru/20251130/peterburg-2058720301.html
россия
ульяновск
ульяновская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/135813/35/1358133566_221:0:2229:1506_1920x0_80_0_0_38e5854e51334638570116db1c5e0592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, ульяновск, ульяновская область, ozon
Происшествия, Россия, Ульяновск, Ульяновская область, Ozon
В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику Ozon

Полиция задержала ульяновца, угрожавшего ножом сотруднику пункта выдачи Ozon

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Полиция задержала жителя Ульяновска, который угрожал ножом сотруднику пункта выдачи маркетплейса, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Ульяновской области.
Ранее местные Telegram-каналы выложили видео с инцидентом в пункте выдачи заказов Ozon. На видео агрессивный мужчина при входе в пункт выдачи сразу начал оскорблять сотрудника из-за его внешнего вида. Молодой человек стал снимать происходящее на свой телефон. В какой-то момент клиент взял канцелярский нож и стал угрожать сотруднику, а затем забрал у него телефон и заставил удалить записанное видео.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом
20 мая 2025, 22:48
«
"Седьмого января в ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация с видео, на котором неизвестный мужчина, находясь в пункте выдачи заказов, в ходе возникшей конфликтной ситуации совершал противоправные действия в отношении сотрудника данного пункта. На момент появления указанной публикации заявление в органы внутренних дел по данному факту не поступало", - сообщили в областном УМВД России.
В ведомстве уточнили, что в этот же день было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полицейские установили всех участников конфликта и место происшествия - пункт выдачи товаров по улице Богдана Хмельницкого в Ульяновске.
"Подозреваемый в противоправных действиях в кратчайшие сроки был задержан. Им оказался житель областного центра 1963 года рождения", - говорится в сообщении УМВД России по региону.
Расследование уголовного дела продолжается.
Полицейский на улице - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего покупателям ножом
30 ноября 2025, 12:37
 
ПроисшествияРоссияУльяновскУльяновская областьOzon
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала