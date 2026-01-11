В Ульяновске задержали мужчину, угрожавшего ножом сотруднику Ozon

САМАРА, 11 янв - РИА Новости. Полиция задержала жителя Ульяновска, который угрожал ножом сотруднику пункта выдачи маркетплейса, сообщается в Telegram-канале УМВД России по Ульяновской области.
Ранее местные Telegram-каналы выложили видео с инцидентом в пункте выдачи заказов Ozon. На видео агрессивный мужчина при входе в пункт выдачи сразу начал оскорблять сотрудника из-за его внешнего вида. Молодой человек стал снимать происходящее на свой телефон. В какой-то момент клиент взял канцелярский нож и стал угрожать сотруднику, а затем забрал у него телефон и заставил удалить записанное видео.
На сотрудницу пункта выдачи Wildberries в Омске напали с ножом
20 мая 2025, 22:48
«
"Седьмого января в ходе мониторинга сети интернет была выявлена публикация с видео, на котором неизвестный мужчина, находясь в пункте выдачи заказов, в ходе возникшей конфликтной ситуации совершал противоправные действия в отношении сотрудника данного пункта. На момент появления указанной публикации заявление в органы внутренних дел по данному факту не поступало", - сообщили в областном УМВД России.
В ведомстве уточнили, что в этот же день было возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Полицейские установили всех участников конфликта и место происшествия - пункт выдачи товаров по улице Богдана Хмельницкого в Ульяновске.
"Подозреваемый в противоправных действиях в кратчайшие сроки был задержан. Им оказался житель областного центра 1963 года рождения", - говорится в сообщении УМВД России по региону.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Петербурге задержали мужчину, угрожавшего покупателям ножом
30 ноября 2025, 12:37