В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
22:12 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/turtsiya-2067275066.html
В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов
В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов - РИА Новости, 11.01.2026
В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов
Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T22:12:00+03:00
2026-01-11T22:12:00+03:00
культура
турция
в мире
стамбул
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
турция, в мире, стамбул, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Турция, В мире, Стамбул, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов

РИА Новости: Турция ввела ограничения на съемку сериалов в Стамбуле

Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"
Кадр из сериала Постучись в мою дверь - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Предоставлено пресс-службой more.tv
Кадр из сериала "Постучись в мою дверь". Архивное фото
СТАМБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных групп и расстояние между съемочными площадками, а также на время съемок, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства культуры и туризма Турции.
Минкульт отметил, что новый регламент разработали для более организованной и профессиональной работы съемочных групп. Согласно нему, город разделили на три зоны для съемок в соответствии с потоком транспорта и плотностью населения: в первой - самой "загруженной" зоне - можно будет проводить съемки максимум с семью автомобилями и завершать их к полуночи зимой и к 01.00 ночи летом, во второй зоне число автомобилей может достигать десяти, время съемок - такое же, а в третьей зоне отсутствуют ограничения по транспорту, часы съемок гибкие. Кроме того, выделят определенные зоны для съемок, где позволят работать и в ночное время, уточнило министерство.
"Съемочные площадки, где проводятся съемки одновременно, должны находиться как минимум в одном километре друг от друга (в Стамбуле - ред.). Для съемок в общественных пространствах теперь необходимо подавать заявку как минимум за семь суток до съемок", - говорится в пресс-релизе.
Согласно регламенту, власти предусмотрели льготы для проектов, поддерживаемых министерством культуры и туризма, и съемочных групп, обходящихся лишь тремя автомобилями. Съемки будут бесплатными для съемочных групп без транспорта и тех, кто не мешает съемками прохожим, следует из текста.
Жителей домов рядом со съемочной площадкой необходимо будет предупреждать за 24 часа, деятелей искусства призывают тщательно следить за окружающей средой и не наносить вреда архитектурному наследию, сказано в пресс-релизе.
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что новые правила обеспечат спокойствие жителей города и создадут более безопасную и контролируемую среду для съемок.
Руководство республики делает ставку на мини-сериалы как инструмент "мягкой силы" и средство привлечения туристов, сообщил в декабре 2025 года Эрсой. Сейчас турецкие сериалы увидели порядка 1 миллиарда зрителей в 170 странах, прибыль от их экспорта превысила 1 миллиард долларов, подчеркнул министр.
Культура Турция В мире Стамбул Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
