В Стамбуле ввели ряд ограничений на съемку сериалов и фильмов

СТАМБУЛ, 11 янв - РИА Новости. Турецкие власти ввели новый регламент к съемкам сериалов и фильмов в Стамбуле, в соответствии с которым ввели ограничения на количество автомобилей съемочных групп и расстояние между съемочными площадками, а также на время съемок, следует из полученного РИА Новости пресс-релиза министерства культуры и туризма Турции.

Минкульт отметил, что новый регламент разработали для более организованной и профессиональной работы съемочных групп. Согласно нему, город разделили на три зоны для съемок в соответствии с потоком транспорта и плотностью населения: в первой - самой "загруженной" зоне - можно будет проводить съемки максимум с семью автомобилями и завершать их к полуночи зимой и к 01.00 ночи летом, во второй зоне число автомобилей может достигать десяти, время съемок - такое же, а в третьей зоне отсутствуют ограничения по транспорту, часы съемок гибкие. Кроме того, выделят определенные зоны для съемок, где позволят работать и в ночное время, уточнило министерство.

"Съемочные площадки, где проводятся съемки одновременно, должны находиться как минимум в одном километре друг от друга (в Стамбуле - ред.). Для съемок в общественных пространствах теперь необходимо подавать заявку как минимум за семь суток до съемок", - говорится в пресс-релизе.

Согласно регламенту, власти предусмотрели льготы для проектов, поддерживаемых министерством культуры и туризма, и съемочных групп, обходящихся лишь тремя автомобилями. Съемки будут бесплатными для съемочных групп без транспорта и тех, кто не мешает съемками прохожим, следует из текста.

Жителей домов рядом со съемочной площадкой необходимо будет предупреждать за 24 часа, деятелей искусства призывают тщательно следить за окружающей средой и не наносить вреда архитектурному наследию, сказано в пресс-релизе.

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой заявил, что новые правила обеспечат спокойствие жителей города и создадут более безопасную и контролируемую среду для съемок.