Рейтинг@Mail.ru
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
21:07 11.01.2026 (обновлено: 21:38 11.01.2026)
https://ria.ru/20260111/tennis-2067271466.html
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
Российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший все свои титулы в разных городах, в соцсетях в шутку попросил Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР)... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T21:07:00+03:00
2026-01-11T21:38:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
австралия
атр
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366890_0:160:1080:768_1920x0_80_0_0_7992d654dd7ec221cce39e378e56794c.jpg
https://ria.ru/20260111/medvedev-2067228676.html
брисбен
австралия
атр
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366890_0:59:1080:869_1920x0_80_0_0_a787a3c50975c627c35a069430e7cc6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, брисбен, австралия, атр, даниил медведев
Теннис, Спорт, Брисбен, Австралия, АТР, Даниил Медведев
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров

Медведев попросил ATP добавить городов в календарь сезона

© Соцсети теннисистаДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Соцсети теннисиста
Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший все свои титулы в разных городах, в соцсетях в шутку попросил Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) расширить географию турниров.
Медведев в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене (Австралия). В финале россиянин обыграл американца Брэндона Накашиму. Экс-первая ракетка мира завоевал 22 титула в 22 разных городах.
"Дорогая ATP, не могла бы ты, пожалуйста, добавить побольше городов? Они у меня заканчиваются", - написал Медведев в соцсети X, добавив смеющийся эмодзи.
"Посмотрим, что мы можем сделать", - ответил официальный аккаунт ATP, также сопроводив пост эмодзи.
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Медведев посвятил победу в Брисбене первому дню рождения дочери
Вчера, 14:25
 
ТеннисСпортБрисбенАвстралияАТРДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала