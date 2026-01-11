Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший все свои титулы в разных городах, в соцсетях в шутку попросил Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) расширить географию турниров.

Медведев в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене Австралия ). В финале россиянин обыграл американца Брэндона Накашиму. Экс-первая ракетка мира завоевал 22 титула в 22 разных городах.

"Дорогая ATP, не могла бы ты, пожалуйста, добавить побольше городов? Они у меня заканчиваются", - написал Медведев в соцсети X, добавив смеющийся эмодзи.