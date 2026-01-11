https://ria.ru/20260111/tennis-2067271466.html
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
Российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший все свои титулы в разных городах, в соцсетях в шутку попросил Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР)... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T21:07:00+03:00
2026-01-11T21:07:00+03:00
2026-01-11T21:38:00+03:00
теннис
спорт
брисбен
австралия
атр
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366890_0:160:1080:768_1920x0_80_0_0_7992d654dd7ec221cce39e378e56794c.jpg
https://ria.ru/20260111/medvedev-2067228676.html
брисбен
австралия
атр
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983366890_0:59:1080:869_1920x0_80_0_0_a787a3c50975c627c35a069430e7cc6d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, брисбен, австралия, атр, даниил медведев
Теннис, Спорт, Брисбен, Австралия, АТР, Даниил Медведев
Медведев в шутку попросил ATP расширить географию турниров
Медведев попросил ATP добавить городов в календарь сезона
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев, завоевавший все свои титулы в разных городах, в соцсетях в шутку попросил Ассоциацию теннисистов-профессионалов (АТР) расширить географию турниров.
Медведев
в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене
(Австралия
). В финале россиянин обыграл американца Брэндона Накашиму. Экс-первая ракетка мира завоевал 22 титула в 22 разных городах.
"Дорогая ATP, не могла бы ты, пожалуйста, добавить побольше городов? Они у меня заканчиваются", - написал Медведев в соцсети X, добавив смеющийся эмодзи.
"Посмотрим, что мы можем сделать", - ответил официальный аккаунт ATP, также сопроводив пост эмодзи.