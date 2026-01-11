Рейтинг@Mail.ru
Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге
Теннис
 
15:01 11.01.2026
Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге
Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного разряда турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Хачанов и Рублев проиграли в финале турнира в Гонконге

Теннисисты Хачанов и Рублев проиграли в финале парного турнира в Гонконге

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в финале парного разряда турнира категории ATP 250 в Гонконге, призовой фонд которого составляет 800 тысяч долларов.
В финале Хачанов и Рублев уступили итальянскому дуэту в составе Лоренцо Музетти и Лоренцо Сонего со счетом 4:6, 6:2, 1:10. Продолжительность матча составила 1 час 16 минут.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
Hong Kong Tennis Open
11 января 2026 • начало в 13:35
Завершен
Карен Хачанов
Андрей Рублев
1 : 24:66:21:10
Лоренцо Музетти
Лоренцо Сонего
Хачанов завершил выступление в одиночном разряде турнира в Гонконге, уступив во втором круге американцу Майклу Ммо, а Рублев проиграл Музетти в полуфинале соревнований.
Для 23-летнего Музетти этот парный титул стал первым в карьере. 30-летний Сонего в третий раз выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в парном разряде.
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
