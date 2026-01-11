Медведев ожил и показывает готовность побеждать, заявил Ольховский

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский теннисист Даниил Медведев ожил и показывает готовность бороться и побеждать, сказал РИА Новости двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
"Медведев ожил. Он уже к концу прошлого сезона играл хорошо. А то, что выиграл турнир, конечно, вселяет уверенность. В первую очередь, психологическую. Это показывает готовность бороться и побеждать. Игра есть. Даня стал быстрее, больше играть в корте. И плюс, он вернул то, что было: безошибочно все тащить, играть плотно. Соперники часто не знают, что противопоставить этому стилю. Но мы еще не видели в деле (Янника) Синнера и (Карлоса) Алькараса, против которых предстоит играть. И Australian Open - это все-таки пять сетов. Посмотрим, какая будет жеребьевка. Это играет очень важную роль", - сказал Ольховский.
Для 29-летнего Медведева этот титул стал 22-м в карьере в одиночном разряде и первым с октября 2025 года, когда он победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате.
