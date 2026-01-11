Рейтинг@Mail.ru
Медведев ожил и показывает готовность побеждать, заявил Ольховский - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
15:57 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/sport-2067240498.html
Медведев ожил и показывает готовность побеждать, заявил Ольховский
Медведев ожил и показывает готовность побеждать, заявил Ольховский - РИА Новости Спорт, 11.01.2026
Медведев ожил и показывает готовность побеждать, заявил Ольховский
Российский теннисист Даниил Медведев ожил и показывает готовность бороться и побеждать, сказал РИА Новости двукратный победитель турниров Большого шлема в... РИА Новости Спорт, 11.01.2026
2026-01-11T15:57:00+03:00
2026-01-11T15:57:00+03:00
теннис
спорт
андрей ольховский
даниил медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933100911_0:69:1080:677_1920x0_80_0_0_091b20bace6ee6b9f2d6eb1de4d4c8e2.jpg
https://ria.ru/20251217/tennis-2062762011.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933100911_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_92f9dc2bcc750ad0b328c932d1a38f7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, андрей ольховский, даниил медведев
Теннис, Спорт, Андрей Ольховский, Даниил Медведев
Медведев ожил и показывает готовность побеждать, заявил Ольховский

Ольховский: Медведев ожил и показывает готовность бороться и побеждать

© Фото : Пресс-служба BNP Paribas OpenРоссийский теннисист Даниил Медведев
Российский теннисист Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Фото : Пресс-служба BNP Paribas Open
Российский теннисист Даниил Медведев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российский теннисист Даниил Медведев ожил и показывает готовность бороться и побеждать, сказал РИА Новости двукратный победитель турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.
Медведев в воскресенье выиграл турнир категории ATP 250 в Брисбене (Австралия). В финале россиянин обыграл американца Брендона Накашиму со счетом 6:2, 7:6 (7:1).
"Медведев ожил. Он уже к концу прошлого сезона играл хорошо. А то, что выиграл турнир, конечно, вселяет уверенность. В первую очередь, психологическую. Это показывает готовность бороться и побеждать. Игра есть. Даня стал быстрее, больше играть в корте. И плюс, он вернул то, что было: безошибочно все тащить, играть плотно. Соперники часто не знают, что противопоставить этому стилю. Но мы еще не видели в деле (Янника) Синнера и (Карлоса) Алькараса, против которых предстоит играть. И Australian Open - это все-таки пять сетов. Посмотрим, какая будет жеребьевка. Это играет очень важную роль", - сказал Ольховский.
Для 29-летнего Медведева этот титул стал 22-м в карьере в одиночном разряде и первым с октября 2025 года, когда он победил на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 17.12.2025
Федерация тенниса признала Соболенко и Синнера чемпионами мира 2025 года
17 декабря 2025, 20:26
 
ТеннисСпортАндрей ОльховскийДаниил Медведев
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Д. Медведев
    А. Микельсен
    66
    42
  • Теннис
    Завершен
    М. Гирон
    А. Бублик
    642
    366
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Реал Мадрид
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Лион
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Наполи
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Брайтон
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бавария
    Вольфсбург
    8
    1
  • Футбол
    Закончен (П)
    Нант
    Ницца
    1
    2
  • Теннис
    12.01 11:00
    Д. Касаткина
    М. Саккари
  • Хоккей
    12.01 17:00
    Автомобилист
    Барыс
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Сассуоло
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Штутгарт
    1
    4
  • Хоккей
    12.01 18:00
    Лада
    СКА
  • Хоккей
    12.01 19:30
    Динамо Москва
    Торпедо НН
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ювентус
    Кремонезе
  • Футбол
    12.01 22:45
    Ливерпуль
    Барнсли
  • Футбол
    12.01 23:10
    ПСЖ
    ФК Париж
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала