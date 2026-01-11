Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили в ЛНР бывшего натовца, заявили силовики
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 11.01.2026
Российские военные уничтожили в ЛНР бывшего натовца, заявили силовики
Российские военные уничтожили в ЛНР бывшего натовца, заявили силовики - РИА Новости, 11.01.2026
Российские военные уничтожили в ЛНР бывшего натовца, заявили силовики
Военнослужащие российской группировки войск "Запад" уничтожили в ЛНР бывшего британского военного Майкла Энтони Хогана, который ранее принимал участие в... РИА Новости, 11.01.2026
специальная военная операция на украине
в мире
турция
колумбия
луганская народная республика
вооруженные силы украины
нато
министерство обороны рф (минобороны рф)
турция
колумбия
луганская народная республика
Российские военные уничтожили в ЛНР бывшего натовца, заявили силовики

РИА Новости: в ЛНР уничтожен наемник ВСУ, ранее участвовавший в операциях НАТО

Российские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" уничтожили в ЛНР бывшего британского военного Майкла Энтони Хогана, который ранее принимал участие в операциях НАТО на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Российские подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" уничтожили в районе населенного пункта Петровское группу иностранных наемников из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, среди которых воевал бывший британский военнослужащий Майкл Энтони Хоган, ранее он принимал участие в операциях НАТО на Ближнем Востоке", — сказал собеседник агентства.
По его словам, в числе наемников также были уничтожены граждане Турции, Колумбии и Мексики. Все они входили в состав одного из подразделений 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
"Установлены личности других уничтоженных иностранных наемников ВСУ. Ими оказались Али Эмри Каймаз - гражданин Турции, Хуан Камило Родригез Морилло - гражданин Колумбии и Христиан Мендоза Кано - гражданин Мексики", - уточнили силовики.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
