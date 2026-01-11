МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" уничтожили в ЛНР бывшего британского военного Майкла Энтони Хогана, который ранее принимал участие в операциях НАТО на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Российские подразделения 20-й армии группировки войск "Запад" уничтожили в районе населенного пункта Петровское группу иностранных наемников из состава 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, среди которых воевал бывший британский военнослужащий Майкл Энтони Хоган, ранее он принимал участие в операциях НАТО на Ближнем Востоке", — сказал собеседник агентства.
"Установлены личности других уничтоженных иностранных наемников ВСУ. Ими оказались Али Эмри Каймаз - гражданин Турции, Хуан Камило Родригез Морилло - гражданин Колумбии и Христиан Мендоза Кано - гражданин Мексики", - уточнили силовики.
Минобороны России неоднократно заявляло, что Киев использует иностранных наемников в качестве пушечного мяса, а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
