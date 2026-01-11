Российские военные уничтожили в ЛНР бывшего натовца, заявили силовики

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск "Запад" уничтожили в ЛНР бывшего британского военного Майкла Энтони Хогана, который ранее принимал участие в операциях НАТО на Ближнем Востоке, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.