ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении
11.01.2026
2026-01-11T05:02:00+03:00
2026-01-11T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Артиллерийский расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил бронетранспортер MaxxPro формирований ВСУ
на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевого дежурства от разведки подразделения войск беспилотных систем группировки поступила информация о попытке перемещения живой силы противника на бронетранспортере MaxxPro ВСУ.
"Расчет гаубицы оперативно навелся и нанес удар по указанной цели, с двух выстрелов уничтожив боевую машину и сорвав попытку противника подвезти боекомплект и личный состав на линию боевого соприкосновения", - отметили в Минобороны РФ.