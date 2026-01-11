ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении

По данным ведомства, в ходе боевого дежурства от разведки подразделения войск беспилотных систем группировки поступила информация о попытке перемещения живой силы противника на бронетранспортере MaxxPro ВСУ.

"Расчет гаубицы оперативно навелся и нанес удар по указанной цели, с двух выстрелов уничтожив боевую машину и сорвав попытку противника подвезти боекомплект и личный состав на линию боевого соприкосновения", - отметили в Минобороны РФ.