Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/spetsoperatsiya-2067191346.html
ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении
ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.01.2026
ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T05:02:00+03:00
2026-01-11T05:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_aadd0c8015d4e3dcdc78008cc159c507.jpg
https://ria.ru/20260111/dron-2067184902.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027766_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_22d51e7a27f75e24cc7fb4aba3aa3597.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении

Российская артиллерия уничтожила БТР MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Артиллеристы 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" уничтожили бронетранспортер MaxxPro ВСУ на Красноармейском направлении спецоперации, сообщило журналистам Минобороны РФ.
"Артиллерийский расчёт 130-миллиметровой пушки М-46 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" уничтожил бронетранспортер MaxxPro формирований ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в ходе боевого дежурства от разведки подразделения войск беспилотных систем группировки поступила информация о попытке перемещения живой силы противника на бронетранспортере MaxxPro ВСУ.
"Расчет гаубицы оперативно навелся и нанес удар по указанной цели, с двух выстрелов уничтожив боевую машину и сорвав попытку противника подвезти боекомплект и личный состав на линию боевого соприкосновения", - отметили в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Охотники на "Бабу-ягу" сбили под Красноармейском около 80 дронов за месяц
01:58
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала