Сотрудников компании по перевозке ценностей "ТБСС" оштрафовали за взятку

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Сотрудники занимающейся международной перевозкой ценных грузов компании "ТБСС" - советник по внешнеэкономической деятельности Сергей Хирьяков и первый заместитель генерального директора Александр Раковский получили штрафы в размере 163,2 миллиона рублей за дачу взятки должностному лицу, говорится в судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В период с 23.08.2024 по 26.08.2024 год Хирьяков С.А. и Раковский А.В., действуя группой лиц по предварительному сговору, лично дали… взятку в виде денег… за совершение входящих в служебные полномочия последнего действий в пользу их (Хирьякова С.А. и Раковского А.В.), а также представляемого ими общества (ООО "ТБСС" - ред.), выраженных в создании преференциальных условий таможенного оформления товаров, таможенным представителем которых является ООО "ТБСС", беспрепятственном оформлении таможенных деклараций за пределами установленной продолжительности рабочего времени и скорейшем выпуске товаров за пределы Российской Федерации", говорится в документе.

В документах уточняется, что сотрудник Федеральной таможенной службы заявил в правоохранительные органы о неправомерных действиях Раковского и других неустановленных представителей компании, после чего согласился участвовать в оперативном эксперименте.

Головинский суд Москвы 1 декабря 2025 года вынес приговор фигурантам за дачу взятки должностному в особо крупном размере. Хирьякову и Раковскому был назначен штраф в размере 70-кратной суммы взятки в размере 165,2 миллиона рублей. Однако суд учел срок содержания обвиняемых под стражей и смягчил наказание, сократив штрафы до 163,2 миллиона рублей, сообщается в документах.