"Охвачена пламенем". Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:52 11.01.2026 (обновлено: 14:18 11.01.2026)
"Охвачена пламенем". Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией
"Охвачена пламенем". Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией - РИА Новости, 11.01.2026
"Охвачена пламенем". Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией
Франция и Великобритания развяжут войну с Россией, если направят своих военнослужащих на территорию Украины, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 11.01.2026
"Охвачена пламенем". Сийярто сделал жесткое заявление о войне с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Франция и Великобритания развяжут войну с Россией, если направят своих военнослужащих на территорию Украины, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Здравый смысл в Брюсселе полностью потерян, а среди европейских лидеров свирепствует военный фанатизм. В Париже было обнародовано заявление, согласно которому две европейские ядерные державы приняли решение отправить войска на Украину. По сути, это означает, что они начинают войну. Их цель состоит в том, чтобы вся Европа была охвачена пламенем войны", — сказал он во время речи на съезде правящей партии "Фидес".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
ЕС и Британия убивают западную цивилизацию, заявил Дмитриев
10 января, 19:56
Как подчеркнул Сийярто, правительство Венгрии во главе с Виктором Орбаном намерено предотвратить реализацию таких планов.
Во вторник в Париже прошла встреча "коалиции желающих" на высшем уровне, на которой обсуждали, в частности, так называемые гарантии безопасности для Украины, включая формирование многонациональных сил. По итогам саммита премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что участники приняли декларацию о размещении войск в постсоветской стране после достижении мира.
В прошлом году Владимир Путин заявлял, что Россия будет считать законными военными целями любые иностранные войска на территории Украины. Президент также подчеркивал, что и после достижения мирного соглашения присутствие иностранных военных там будет нецелесообразным.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Москва предупреждала". Во Франции заявили о бессилии Макрона
10 января, 19:58
 
