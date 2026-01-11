Рейтинг@Mail.ru
18:42 11.01.2026 (обновлено: 23:44 11.01.2026)
Ространснадзор контролирует ситуацию в Пулково
пулково (аэропорт)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
санкт-петербург
пулково (аэропорт), федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), санкт-петербург
Пулково (аэропорт), Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Санкт-Петербург
Аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация с задержками рейсов в "Пулково" контролируется Ространснадзором, сообщили в ведомстве.
"Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в "Пулково". Ситуация с задержками рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" находится под контролем Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу", - говорится в сообщении.
Аэропорт "Пулково" продолжает работать в штатном режиме, однако время обслуживания самолетов может быть увеличено из-за необходимости проведения их противообледенительной обработки.
Пулково - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Аэропорт "Пулково" опроверг сообщения о застрявшем в сугробе самолете
10 января, 12:54
 
Пулково (аэропорт)Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Санкт-Петербург
 
 
