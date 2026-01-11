Ространснадзор контролирует ситуацию в Пулково

«

"Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в "Пулково". Ситуация с задержками рейсов в петербургском аэропорту "Пулково" находится под контролем Межрегионального территориального управления Ространснадзора по Северо-Западному федеральному округу", - говорится в сообщении.