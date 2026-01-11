https://ria.ru/20260111/rostransnadzor-2067282587.html
Ространснадзор контролирует ситуацию в Пулково
Ситуация с задержками рейсов в "Пулково" контролируется Ространснадзором, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T18:42:00+03:00
2026-01-11T18:42:00+03:00
2026-01-11T23:44:00+03:00
пулково (аэропорт)
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
санкт-петербург
санкт-петербург
2026
Ространснадзор контролирует ситуацию с задержками рейсов в Пулково