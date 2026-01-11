Рейтинг@Mail.ru
Квест по талисманам: самые необычные мини-скульптуры России
08:00 11.01.2026
Квест по талисманам: самые необычные мини-скульптуры России
Мария Селиванова
Квест по талисманам: самые необычные мини-скульптуры России

Скульптура "Дедушка хомлин" на Медовом мосту у Кафедрального собора в Калининграде
Скульптура "Дедушка хомлин" на Медовом мосту у Кафедрального собора в Калининграде
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Хомлины, ангелы, коты и грибы становятся полноправными символами российских городов и туристическими брендами. Для путешественников поиск мини-скульптур превратился в квест — соцсети заполнены фотографиями забавных фигурок. Где об истории места рассказывают герои сказок и легенд — в материале РИА Новости.

Чижик-пыжик был первым

Памятник чижику-пыжику в Санкт-Петербурге
Памятник чижику-пыжику в Санкт-Петербурге
Первая и самая известная мини-скульптура в России находится в Санкт‑Петербурге. Там в 1994 году на набережной Фонтанки появилась 11-сантиметровая фигурка чижика‑пыжика. В XIX веке в городе было основано Императорское училище правоведения, манжеты зеленых мундиров студентов напоминали оперение чижей, а зимние шапки из меха северных оленят походили на пыжиковые.
Кроме того, будущие адвокаты гордились своим статусом и "пыжились" — вели себя высокомерно. Про них даже четверостишие сочинили:
Чижик‑пыжик, где ты был?
На Фонтанке водку пил.
Выпил рюмку, выпил две —
Закружилось в голове.
По совокупности этих факторов учащихся и прозвали чижиками-пыжиками.
Родина первой "серии" городских миниатюр — польский Вроцлав: в 2001-м местность заселили гномики.
В последние годы многие российские города обзавелись крошечными талисманами. Обычно они расположены рядом с достопримечательностями.

Калининград: хомлины — хранители Янтарного края

Скульптура "Дедушка Карл" на медовом мосту у Кафедрального собора в Калининграде
Скульптура "Дедушка Карл" на медовом мосту у Кафедрального собора в Калининграде
В Калининграде с 2018 года "поселились" хомлины — целая семья сказочных существ, напоминающих домовых: дедушка Карл, бабушка Марта, папа Лео, мама Варвара, малыш Антошка, его брат Витя, он же Морячок, и внучка Уля.
Название происходит от английского home — "дом". По легенде, эти существа занимаются обработкой янтаря. Фигурки размещены в знаковых местах: у Музея янтаря, у Кафедрального собора, на Медовом мосту. Туристы ищут скульптуры, проходя по специальному маршруту, а найдя, трут скульптуры на удачу — от этого бронзовые хомлины блестят все ярче.

Рязань: грибы с глазами — воплощение местной поговорки

Памятник "Грибы с глазами"
Памятник "Грибы с глазами"
В Рязани с 2013 года "растут" необычные грибы — скульптурная композиция, иллюстрирующая поговорку "А у нас в Рязани — грибы с глазами, их едят, а они глядят". По легенде, ее придумали стражи границ Рязанского княжества во времена нашествия татаро-монголов. Местным запрещалось выносить из леса эти дары природы, поэтому сбитый или срезанный гриб извещал о приближающемся неприятеле.
Семейство грибов — мама, папа и малыш — обосновалось в парке имени Октября. Кроме того, есть гриб-путешественник, профессор, мудрец, художник — всего 13 композиций.

Архангельск: кудесники — хранители северных тайн

Кудесник с треской
Кудесник с треской
В Архангельске в 2022 году появились бронзовые кудесники — миниатюрные сказочные персонажи. Слово "кудесник" означает "волшебник", "чародей". Фигурки расположены вдоль набережной Северной Двины. На удачу туристы натирают им щеки.
Мини-скульптуры считаются хранителями традиций региона. Есть кудесница со свистулькой — такие изготавливали местные гончары на протяжении веков. Кудесник-рыбак символизирует распространенный у поморов промысел, а купец установлен на пристани, где раньше проходили самые активные торги. Есть герой с "птицей счастья" в руках — одним из туристических брендов области. Кудесник с алмазом обозначает, что в сотне километров от Архангельска находится крупнейшее в Европе месторождение этого камня.

Тобольск: ангелы — небесные покровители сибирского города

Ангел Стремящийся
Ангел Стремящийся
Ангелы в Тобольске "обитают" в самых популярных у туристов местах. Считается, что путешественник и картограф Семен Ремезов в свое время, описывая Тобольск, сравнил его с ангелом, у которого есть крылья — реки Иртыш и Тобол.
Рядом с фигуркой — QR-код, ведущий на аудиогид, где каждый персонаж рассказывает историю о знаменитых жителях города.
Например, архитектурный ангел — о Семене Ремезове, гениальный — о химике Менделееве, музыкальный — о композиторе Алябьеве, созерцающий — о художнике Сурикове. А улыбающийся ангел делится забавными случаями из жизни тобольчан.
Местные верят: если найти все арт-объекты и загадать желание у каждого, оно непременно исполнится.

Серпухов: павлины — символ благородства и красоты

Павлиненок — станционный смотритель в Серпухове
Павлиненок — станционный смотритель в Серпухове
Павлины украшают герб Серпухова несколько веков, а около десяти лет назад эта птица стала городским талисманом. Всего миниатюрных скульптур тринадцать, у каждой — своя профессия и характер. Есть художник, музыкант, защитник, пожарный, повар, доктор, дворник, станционный смотритель.
Павлин считается одним из символов бессмертия. А еще их разводят до сих пор во Введенском Владычном монастыре.

Киров: кикиморы — хранители вятских лесов

Фигурка Кикиморы "Искренность"
Фигурка Кикиморы "Искренность"
В Кирове с 2021 года поселились кикиморы — мифические персонажи Вятского края. В отличие от зловещих образов народных сказок, городские герои выглядят дружелюбно и даже забавно.
Кикиморы здесь — не злые духи, а хранители традиций. У каждой из семи — своя зона ответственности: любовь, удача, богатство или здоровье.

Йошкар‑Ола: йошкины котята — озорные символы столицы Марий Эл

Мини-фигура котенка в Йошкар-Оле
Мини-фигура котенка в Йошкар-Оле
В Йошкар‑Оле с 2013 года резвятся йошкины котята — милые бронзовые фигурки, ставшие одним из самых узнаваемых символов города. Название отсылает к фразеологизму "ёшкин кот", превращая разговорное выражение в туристический бренд.
Первый йошкин кот появился у главного корпуса Марийского госуниверситета — он до сих пор сидит на лавке. Чтобы с ним сфотографироваться, туристы выстраиваются в очередь.
Позже добавились котята — они стали героями городских праздников и фотосессий. У каждого есть имя: Барсик, Ириска, Карл, Василий, Дымка, Мурзик, Спорткот, Бусинка. В сувенирных лавках продаются миниатюрные копии, а также открытки и магниты с их изображением.

Калуга: космонавты — привет из космической гавани

Космонавтик Тая
Космонавтик Тая
В Калуге с 2017 года устанавливают космонавтов — миниатюрные бронзовые фигурки напоминают о статусе города как колыбели космонавтики. Калуга — родина Циолковского, и космические мотивы здесь повсюду.
В городе почти два десятка мини-скульптур, каждая — в уникальной позе: один космонавт смотрит в телескоп, другой держит модель ракеты, третий "плывет" в невесомости.
