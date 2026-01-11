Названы продукты, которые помогут восстановиться после праздников

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Овощи, зелень, фрукты и сухофрукты нужно есть для восстановления после праздников, желательно перейти на дробное питание и ужинать не позднее трех часов до сна, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Там уточнили, что для возвращения в норму после праздников необходимо отдать предпочтение сбалансированному питанию, перейти на более легкое и менее калорийное меню, добавить физической активности. Сбалансированное питание поможет не только восстановить организм, но и в целом укрепить иммунитет.

"Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, - это овощи, зелень, фрукты. Очень полезны и сухофрукты – в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витамины, но много и сахара, поэтому нужна умеренность", — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что ужин должен быть не позднее трех часов до сна, перед ним можно выпить кисломолочный кефир. Тогда через какое-то время при наличии силы воли можно восстановиться.

"Если же вы чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: ешьте пять-шесть раз в день маленькими порциями", — добавили в Роспотребнадзоре

В пресс-службе также рекомендовали исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное, фастфуд, снеки. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, стойкое нарушение стула, рвота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.

"Одна из главных трудностей заключается в восстановлении режима сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день", — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре рекомендовали отдохнуть, если праздники были гиперактивными, а теперь вы страдаете от боли в мышцах. Однако отдых должен проходить не лежа неделю на диване, необходимо добавить в свой распорядок дня физическую активность, например, это могут быть прогулки или упражнения на растягивание.