10:27 11.01.2026
Правительство утвердило план развития коренных народов Севера
Правительство утвердило план развития коренных народов Севера

В России утвердили план по развитию коренных народов Севера и Дальнего Востока

Юрта и олени на месте расположения оленеводов в Красноярском крае
Юрта и олени на месте расположения оленеводов в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Правительство РФ утвердило трёхлетний план мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, сообщили в кабмине.
"Улучшение экономических и социальных аспектов жизни, сохранение исконных территорий проживания и уникальных форм традиционной хозяйственной деятельности нашли отражение в мероприятиях трехлетнего плана по реализации Концепции устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Распоряжение, утверждающее такой документ, подписано", - сообщается в официальном канале правительства в мессенджере MAX.
План включает в себя более 100 различных мероприятий, сгруппированных по нескольким тематическим разделам. Один из них посвящён сохранению территорий, где живут коренные народы. Он, в частности, подразумевает проведение ежегодного мониторинга экологического состояния таких районов. Кроме того, представители малочисленных народов будут привлекаться к участию в общественных слушаниях, когда речь будет идти о реализации проектов, связанных с освоением природных ресурсов.
"Работа по созданию комфортной и безопасной среды включает в себя в том числе повышение качества связи и расширение числа населенных пунктов, подключенных к интернету. Отдельный раздел плана посвящен обеспечению доступности образования. Такая работа, в частности, предполагает обеспечение школ в местах проживания коренных народов современным оборудованием и учебниками на родных языках коренных малочисленных народов", - отметили в кабмине.
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 2036 года была утверждена в мае 2025 года.
