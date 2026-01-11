Рейтинг@Mail.ru
В Ленинградской области загорелся торговый павильон
22:49 11.01.2026
В Ленинградской области загорелся торговый павильон
Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС.
В Ленинградской области загорелся торговый павильон

В городе Кудрово Ленинградской области загорелся строящийся торговый павильон

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Пожар произошел в торговом павильоне в Ленобласти, пострадавших нет, в настоящее время пожар ликвидирован, сообщило региональное ГУМЧС.
Пожар произошел в городе Кудрово.
