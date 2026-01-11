https://ria.ru/20260111/pozhar-2067267028.html
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области, возникшее из-за падения обломков БПЛА в субботу, ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 11.01.2026
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области ликвидировали