Рейтинг@Mail.ru
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:05 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/pozhar-2067267028.html
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА - РИА Новости, 11.01.2026
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА
Открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области, возникшее из-за падения обломков БПЛА в субботу, ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T20:05:00+03:00
2026-01-11T20:05:00+03:00
происшествия
волгоградская область
октябрьский район
андрей бочаров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_4702ce566c5093feb0abfa7a0001212c.jpg
https://ria.ru/20260111/bpla-2067198269.html
волгоградская область
октябрьский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149931/22/1499312267_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_27768a00aa4db2ee2a28d5d370973a27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, волгоградская область, октябрьский район, андрей бочаров
Происшествия, Волгоградская область, Октябрьский район, Андрей Бочаров
В Волгоградской области потушили пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области ликвидировали

© Fotolia / WellphotoПожарные
Пожарные - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© Fotolia / Wellphoto
Пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 11 янв - РИА Новости. Открытое горение на нефтебазе в Волгоградской области, возникшее из-за падения обломков БПЛА в субботу, ликвидировано, сообщили РИА Новости в администрации региона.
В субботу утром губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявлял, что из-за падения обломков БПЛА возникло возгорание на нефтебазе в Октябрьском районе.
"В 14.03 - ликвидация открытого горения…" - сообщили агентству в администрации Волгоградской области, отвечая на вопрос о том, потушен ли пожар на нефтебазе в Октябрьском районе.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Воронеже умерла женщина, пострадавшая при падении обломков БПЛА
Вчера, 09:20
 
ПроисшествияВолгоградская областьОктябрьский районАндрей Бочаров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала