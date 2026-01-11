Рейтинг@Mail.ru
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек - РИА Новости, 11.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:36 11.01.2026
https://ria.ru/20260111/pozhar-2067194637.html
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек - РИА Новости, 11.01.2026
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек
Один человек погиб, более 300 эвакуированы в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, сообщает в воскресенье местная телерадиокорпорация RTHK. РИА Новости, 11.01.2026
2026-01-11T07:36:00+03:00
2026-01-11T07:36:00+03:00
происшествия
гонконг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058465272_0:210:3073:1939_1920x0_80_0_0_95b88b9b61857e1eaff078c215f75128.jpg
https://ria.ru/20260104/pozhar-2066383506.html
https://ria.ru/20260109/chp-2067026543.html
гонконг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058465272_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2d90dc0f74dd01fbcff9c9f745ccf3ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, гонконг
Происшествия, Гонконг
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек

При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек, более 300 эвакуированы

© AP Photo / Chan Long HeiПожарные в Гонконге
Пожарные в Гонконге - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
© AP Photo / Chan Long Hei
Пожарные в Гонконге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Один человек погиб, более 300 эвакуированы в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, сообщает в воскресенье местная телерадиокорпорация RTHK.
Около 6.00 по местному времени (1.00 мск) в полицию поступило несколько сообщений о пожаре в одной из квартир в жилом комплексе Yoho Town в районе Юньлон.
Ликвидация пожара в жилом комплексе Wang Fuk Court в Гонконге - РИА Новости, 1920, 04.01.2026
В Гонконге выгоняют на улицу пострадавших от сильнейшего пожара
4 января, 19:16
Указано, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь примерно за 20 минут.
По сведениям полиции, на месте были обнаружены мужчина и женщина без сознания, их доставили в больницу, где мужчина скончался, а женщина находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки, расследование продолжается.
В конце ноября 2025 года в Гонконге произошел сильнейший за последние 17 лет пожар, когда огонь охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. Пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания. В результате 161 человек погиб и около 80 человек пострадали.
Пожар на месте взрыва в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Владельца бара в Швейцарии, где при пожаре погибли 40 человек, арестовали
9 января, 17:44
 
ПроисшествияГонконг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала