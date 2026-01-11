При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек

ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости. Один человек погиб, более 300 эвакуированы в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, сообщает в воскресенье местная телерадиокорпорация Один человек погиб, более 300 эвакуированы в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, сообщает в воскресенье местная телерадиокорпорация RTHK

Около 6.00 по местному времени (1.00 мск) в полицию поступило несколько сообщений о пожаре в одной из квартир в жилом комплексе Yoho Town в районе Юньлон.

Указано, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь примерно за 20 минут.

По сведениям полиции, на месте были обнаружены мужчина и женщина без сознания, их доставили в больницу, где мужчина скончался, а женщина находится в тяжелом состоянии.

По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки, расследование продолжается.