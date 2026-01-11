https://ria.ru/20260111/pozhar-2067194637.html
При пожаре в жилом комплексе в Гонконге погиб человек
Один человек погиб, более 300 эвакуированы в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, сообщает в воскресенье местная телерадиокорпорация RTHK. РИА Новости, 11.01.2026
ПЕКИН, 11 янв – РИА Новости.
Один человек погиб, более 300 эвакуированы в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге, сообщает в воскресенье местная телерадиокорпорация RTHK
.
Около 6.00 по местному времени (1.00 мск) в полицию поступило несколько сообщений о пожаре в одной из квартир в жилом комплексе Yoho Town в районе Юньлон.
Указано, что прибывшие на место происшествия пожарные потушили огонь примерно за 20 минут.
По сведениям полиции, на месте были обнаружены мужчина и женщина без сознания, их доставили в больницу, где мужчина скончался, а женщина находится в тяжелом состоянии.
По предварительным данным, причиной пожара стала неисправность электропроводки, расследование продолжается.
В конце ноября 2025 года в Гонконге
произошел сильнейший за последние 17 лет пожар, когда огонь охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court. Пожар начался и распространился с бамбуковых строительных лесов, которые были возведены вокруг домов по плану реновации Wang Fuk Court. Пожар начался в первом здании жилого комплекса, а затем распространился на соседние здания. В результате 161 человек погиб и около 80 человек пострадали.