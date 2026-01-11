Рейтинг@Mail.ru
В Ялте потушили пожар в магазине
06:16 11.01.2026
В Ялте потушили пожар в магазине
В Ялте потушили пожар в магазине
Пожар в магазине "Доброцен" в Ялте полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия, россия, ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Ялте потушили пожар в магазине

В Ялте потушили пожар в магазине "Доброцен"

МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пожар в магазине "Доброцен" в Ялте полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее крымский главк МЧС России сообщал, что пожар на площади в 1 тысячу квадратных метров тушат в магазине "Доброцен" в Ялте, сведений о пострадавших не поступало.
"Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в торговом здании Ялты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причину пожара установят дознаватели МЧС России.
Сотрудники МЧС спасли 42 человека на пожаре во Владивостоке
8 января, 06:21
 
