В Ялте потушили пожар в магазине
В Ялте потушили пожар в магазине
Пожар в магазине "Доброцен" в Ялте полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 11.01.2026
происшествия
россия
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
ялта
2026
Происшествия, Россия, Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
